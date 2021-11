Emprendedores: Consejos para lograr tus objetivos con éxito y no fallar en el intento

Tener objetivos es muy importante y hasta da buen aspecto, la clave es no claudicar.

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

En cientos de oportunidades te has frustrado por ponerte metas que en menos de dos semanas dejas a un lado para volver atrás. La vida se transforma en un sube-y-baja de salud, peso, hábitos tóxicos y compromisos con tu familia y negocio.

Sin embargo, estos 7 consejos que me han permitido dejar atrás ese frustrante proceso de fracasos continuos y me han llevado a lograr mis metas con éxito.

No comiences varias metas a la misma vez.

Uno de los errores más comunes es que las personas deciden cambiar toda su vida de la noche a la mañana. Deciden que no soportan más vivir así y dejan el cigarro, comienzan a comer saludable, se inscriben en un gimnasio, se compran un buen libro para retomar la lectura, tiran el televisor a la basura y donan 10% de su ingreso a una causa noble.

El cambio es tan brusco que colocan demasiado peso en la fuerza de voluntad. Al no poder sostenerlo, tiran todo por la borda y vuelven a su vida anterior.

El secreto está en comenzar con 1 o 2 metas máximo. Luego de tenerlas dominadas (30 a 60 días), agregar 1 o 2 adicionales, y así sucesivamente.

Evitar las metas ambiguas.

Proponerse metas ambiguas no ayuda mucho. Por ejemplo, “ser generoso” es ambiguo. “Donar un 1% de tus ventas o ingreso a una causa noble” es mucho más preciso.

Transforma la meta en una actividad diaria que dependa 100% de Vos.

Crecer tu negocio en un 10% o bajar 10kg de peso son metas que dependen de muchos factores que no están todos bajo tu control. Sin embargo, transformar el lenguaje de la meta a uno que esté bajo tu control cambia completamente la dinámica.

Por ejemplo, “hacer 15 llamadas diarias a nuevos clientes” o “consumir un máximo de 1500 calorías al día” o “trotar 30 minutos, tres veces por semana”.

Enfocate en lo que quieres, no en lo que estás eliminando.

Muchas veces nos enfocamos en lo que estamos tratando de eliminar en vez de tener la mirada fija en lo que queremos lograr. No pienses en lo que la dieta que escogiste te está prohibiendo comer, piensa en la persona en que te vas a convertir como resultado de desarrollar el hábito de comer saludable.

No te enfoqués en el sacrificio, enfocate en el logro. Te hará el camino mucho más fácil.

Celebrá las pequeñas victorias.

Celebrar pequeñas victorias va a programar a tu cerebro para buscar más recompensas. En consecuencia, buscará generar los estados emocionales correctos (optimismo, energía, vitalidad, etc.) que necesitarás para mantenerte en el camino que decidiste.

Destruye de los pensamientos limitantes.

Es importante que entiendas que este año puedes convertirte en la persona que tu decidas ser. Necesitas destruir pensamientos que te limitan como: es que yo no soy bueno para esto o aquello, es que soy muy joven o muy viejo, es que no pude terminar mis estudios, etc.

La verdad es que todo lo que necesitas para tener éxito está en ti. Tú no estás roto. Tu esencia tiene todo lo que se necesita.

Divórciate de la mentira y cásate con la verdad… y la verdad es que el mundo te necesita a ti.

¡Empeza ya!

Las metas del 1º de Enero… sólo sirven si hoy es 1º de Enero. ¿Es hoy 5 de noviembre? ¿martes? ¿sábado? ¿15 de enero? ¿mañana? ¿noche?…