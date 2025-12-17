17 Dic 2025
Emergencia Agropecuaria: carga de DDJJ hasta el viernes

Hasta el viernes 19 de diciembre está abierta la carga de las Declaraciones Juradas por Emergencia Agropecuaria, en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Desde la Subsecretaria de Producción se recuerda alos productores y responsables de establecimientos rurales que aún no hayan completado el procedimiento, realizar la carga antes de la fecha indicada, a fin de evitar inconvenientes administrativos o la exclusión del registro.
Para más información o asistencia con el trámite, los interesados pueden acercarse a las oficinas de la mencionada cartera en el Palacio Municipal, en el horario habitual de atención, de 7 a 13 hs.

