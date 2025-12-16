El Turismo Promocional tuvo una gran definición

Con un excelente marco deportivo y una intensa jornada de competencias, este sábado se disputaron las finales correspondientes al Premio Coronación del Turismo Promocional en elAutódromo de la ciudad de 9 de Julio. La actividad tuvo un condimento especial: restaba definirse únicamente el campeonato de la Clase 3, mientras que las Clases 1 y 2 ya habían consagrado a sus respectivos monarcas. Desde Prensa del Automotoclub Nuevejuliense se informó al detalle todo lo sucedido en este fin de semana de definiciones en al automovilismo local.

La definición más esperada llegó en la Clase 3, donde el piloto local Germán Rinaldi coronó una temporada destacada quedándose con la victoria en la final y asegurando el título 2025 ante su gente. Rinaldi dominó la competencia decisiva y superó a Franco González (C. M. Naón), mientrasque el tercer lugar quedó en manos de Osvaldo González (9 de Julio), completando un podio con

fuerte presencia regional.

En la Clase 1, el campeonato fue para Tomás Di Nucci (General Pinto), quien cerró el año de la mejor manera tras una final muy ajustada. El segundo puesto correspondió a Marcelo Vezzosi (Urdampilleta) y el tercer escalón del podio fue para Santiago García (El Triunfo), en una divisional que volvió a mostrar un gran espectáculo.

Por su parte, en la Clase 2, el piloto local Franco Legnoverde se quedó anticipadamente con el campeonato y con la victoria ante su público, reafirmando el gran presente que lo llevó a convalidar el campeonato conseguido fechas anteriores con anterioridad. El segundo lugar fue para Matías Bonfiglio (9 de Julio), mientras que Gaspar Patti (Los Toldos) completó el podio tras una sólida actuación.

En cuanto a los resultados deportivos de las finales disputadas este domingo, la Clase 1 ofreció un cierre sumamente ajustado, con la victoria de Andrés De Vega, quien completó las 14 vueltas con un tiempo total de 21m16s166, seguido muy de cerca por Bruno Di Nucci, a apenas 187 milésimas, mientras que Marcelo Vezzosi completó el podio tras una competencia intensa y con buen ritmo

general. La divisional volvió a mostrar paridad, con varios protagonistas girando en tiempos similares y disputando posiciones hasta el final.

En la Clase 2, el triunfo quedó en manos del nuevejuliense Franco Legnoverde, quien dominó la final a lo largo de las 14 vueltas y se impuso con autoridad. Fabio Silvani arribó segundo, marcando además el mejor registro de la carrera, y Gaspar Patti cerró el podio en un final muy cerrado, confirmando el buen nivel de la categoría y el protagonismo de varios pilotos en la definición.

Por su parte la Clase 3 tuvo un dominador absoluto del domingo, Germán Rinaldi se quedó con la final, seguido por Franco Gonzalez y 3º el campeón saliente José Delgavio.

De esta manera, el Turismo Promocional cerró oficialmente su temporada 2025 en el Autódromo de 9 de Julio, con campeonatos definidos, finales vibrantes y un balance altamente positivo tanto en lo deportivo como en la convocatoria, reafirmando el crecimiento sostenido de la categoría y el protagonismo del trazado nuevejuliense en el calendario.