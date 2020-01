El punto clave que demoró el acuerdo por la Ley Impositiva

Un artículo es el que trabó la negociación entre oficialismo y oposición para aprobar la norma que pide el gobernador Kicillof. El acuerdo ya estaría y pasaría por Diputados tal cual lo envió el Ejecutivo. Juntos por el Cambio introduce en el Senado las modificaciones en el artículo de los puertos, aprueba y vuelve a la Cámara baja para el definitivo ok. Otras diferencias que fueron saldadas.

Oficialismo y oposición negocian a contrarreloj para cerrar el acuerdo que permita aprobar la Ley Impositiva enviada por el Ejecutivo a la Legislatura bonaerense, aunque como es sabido, con modificaciones respecto al proyecto original.

Tras la prórroga votada esta mañana, un punto específico aparecía como el único obstáculo para que se selle la paz y el gobernador Kicillof puede tener la norma que tanto ansía.

La traba fue la inclusión de una sobretasa para la carga y descarga en los puertos de la Provincia, que los pondría en situación desfavorable respecto de otras terminales portuarias del país, y sobre la cual están trabajando para modificarla.

En los pasillos legislativos se especula con que Cambiemos de vía libre para que se apruebe en Diputados y luego modificar la norma referida a los puertos en el Senado, donde domina el número, por lo que regresaría a la Cámara Baja, la de origen, para ser nuevamente tratada y finalmente aprobada. El acuerdo, aseguran, ya está sellado.

El diputado zarateño Matías Ranzini aclaró aspectos de este polémico tema, expresando que “la carga impositiva que quiere Kiciloff para los puertos va a generar que los barcos carguen y descarguen en Rosario o Ciudad de Buenos Aires, debemos cuidar la actividad portuaria bonaerense derivada de nuestra producción y obviamente su nivel de empleo. Los sindicatos también deberían de estar preocupados”.

En diálogo con La Tecla.info, la diputada de Juntos por el Cambio, Noelia Ruiz, aseguró que un punto conflictivo está en el “impuesto a los puertos de la provincia de Buenos Aires, pero con total voluntad de llegar a aprobarlo porque entendemos que la ley es un instrumento de gobernabilidad importante”.

En cuanto al trámite en Diputados, dijo que su bloque “va a sesionar, vamos a votar a favor de aquellos artículos en los que hemos consensuado y hemos logrado esas modificaciones, pero no vamos a votar aquellos artículos en los que no estemos de acuerdo y luego, en el Senado, se terminarán de introducir o no las modificaciones que planteamos en primera instancia”.

“Para nosotros el diálogo nunca se cortó, siempre estuvimos dispuestos a seguir conversando, nuestros teléfonos siempre están abiertos, nuestos presidentes de bloques a disposición, por eso son un poco llamativas las declaraciones del jefe de Gabinete”, en relación con las críticas vertidas ayer por la tarde por Carlos Bianco.

La legisladora oriunda de Morón añadió que “hemos propuesto una serie de cambios, en el urbano rural no hemos llegado al punto que queríamos, porque nos parece abusivo, no podemos seguir presionando al campo con tantos impuestos, aunque en el urbano sí hemos logrado una baja sustantiva de aquellas partidas que se afectan y seguimos avanzando para que sean aún menos”.

(La Tecla)