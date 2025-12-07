El Provincial y un domingo de fiesta

Todo listo para que la localidad de El Provincial celebre este domingo su aniversario número 133 con un gran festival, desde la mañana hasta la noche. El lugar será el Parque “Colonia San Rafael” y a las 9 30 comenzará la jornada con el el acto inaugural seguido por un desfile de instituciones de la localidad y centros tradicionalistas. Cerca del mediodía se abrirá la cantina para saborear cosa ricas. Por la tarde llegará la música, con artistas locales y, a la noche, el gran cierre con Cristian Braun, el hombre orquesta. La entrada? Libre y gratuita. Desde la organización invitan a toda la comunidad a ser parte de esta festejo pudiendo acercarse con reposeras o mesas para pasar un día inolvidable.