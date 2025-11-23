El Provincial : Obras de la CEyS en instituciones educativas

El presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS), Matías Losinno, junto a la presidente del Consejo Escolar, Valeria Maidana, recorrieron la EP Nº 21 “General José de San Martín” y la Secundaria Nº 15 “Soldado Francisquez” en El Provincial para supervisar la etapa final de una obra fundamental para la comunidad educativa.

Evaluaron la obra de ampliación del comedor escolar, impulsada por la misma CEyS y a la que sumará también nuevo equipamiento para que todos los estudiantes puedan almorzar en un ambiente cómodo, amplio y renovado.

La visita también incluyó un recorrido por el Jardín de Infantes Nº 914 “Gabriela Mistral”, donde en breve se iniciarán nuevas acciones de mejora.

Desde la CEyS informaron que esto forma parte del acompañamiento que realizada a las instituciones del distrito, sumando obras que transforman la vida cotidiana de docentes, alumnos y familias.