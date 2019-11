El lujo de pertenecer, el placer de estar

(por Lic. Hugo Merlo)

Este espacio tiene el gigante beneficio de poder expresar mis opiniones sin ningún impedimento y, en este caso, trataré de contar mi experiencia personal en un grupo de teatro, dirigido por Paulina Tello, y verlo dentro de la teoría de la dinámica de grupos.

La palabra grupo tiene una etimología incierta, se empieza hablar de grupos como lo conocemos hoy en el siglo XIII. Hay grupos de diferente tipo, la cualidad común a todos es individuos diferentes y la solidaridad implícita. Como ven no es necesario que los miembros tengan en principio ninguna condición especial.

Existe en los grupos una fuerza, una especie de vida específica, que es lo que conlleva el término dinámica. Recuerdo que, pensando con amigos sobre la profusa actividad teatral en 9 de Julio, me pregunté dónde estaba el TIN, porque consideraba que debía existir un lugar donde canalizar la actividad tratando de darle algún soporte económico, para que perdurase y creciera. Fiel a mi idea de crear “capital cultural” pregunté a quien debíamos sentar en la mesa de discusión como referente de actores y me mencionaron a Gloria Muñoz. La idea no cuajó, pero la encontré en el grupo, fue reconfortante y un lujo pertenecer. Quería además escribir y me recomiendan a Marisa Chela, que había ganado un concurso de cuentos, jamás logré hablar con ella y ahí estaba en el grupo. No recuerdo exactamente cuando fueron las primeras reuniones, pero me quedó la idea de que los que estábamos ahí perseguíamos objetivos personales lejos de querer ser actores. Tengo presente que hice mención del tema, y me plantee que si todos buscábamos algo diferente, por ej. “tener algo que hacer el sábado la tarde”, “conocer gente nueva”, “me lo recomendó el psicólogo”, que le quedaba a quien debía guiar el grupo.

La dinámica de los grupos interesa, este es un grupo espontáneo, o sea un proyecto particular; informal, surge de las interacciones de los integrantes; un grupo de trabajo o sea los integrantes centrados en una tarea.

Es fundamental la cohesión del grupo, en este caso por factores internos, los integrantes no teníamos una fuente de unión antes de juntarnos, los factores de cohesión son propios de grupo como tal. Nos une un objetivo común, tenemos atracción por la acción colectiva o sea que pertenecer es una satisfacción en sí misma, nos atrae pertenecer al grupo.

En cuanto al liderazgo, tiene la particularidad de catalizador, más allá de poder de decisión, apunta a desarrollar decisiones colectivas.

Más allá de la dinámica, hemos hecho un producto que nos satisface, eso nos pone felices y nos obliga, nos pone la vara más alta. El grupo se cohesiona, nos conocemos, generamos lazos afectivos y mejoramos nuestra interacción.

Él grupo ahora es capaz, y siempre que se junte va a producir algo, esto es lo que tal vez presentado en otros términos se llama “capital social” y que puede replicarse en diferentes objetivos.

El liderazgo de Paulina, que como dije antes es catalizador, le da a los miembros del grupo la capacidad de innovar y ser creativos.

Por último, el grupo debería plantearse objetivos y planear como lograrlo, en eso estamos, más exigentes con nosotros, más entusiasmados, más amigos ¡ haremos una huella !.

Por eso digo el LUJO de pertenecer, por la calidad de la gente y el PLACER de estar, por la bonhomía y la solidaridad de los integrantes.

¡Gracias!

Cristian García, Marisa Chela, Mercedes Pérez, Mariana Ormaechea, Osvaldo Manuel Seisdedos, Sol Reyes Audisio, Emilia Cardoso, Monica Marisa Bonino, Nora Hurtado ,Gloria Muñoz, Ana Graciela Busalino, María Belén Sabino, Alejandra Ceriani ,Lilian Ester Valls, Zulema Porta, Agustín Pereda, Marianela Scuderi, Jorge Luis Merlo y Paulina Tello.

LIC. HUGO MERLO