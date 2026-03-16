El impacto en el agro si se cierra Ormúz



Las guerras rara vez quedan confinadas al campo de batalla. En un mundo profundamente interconectado, los conflictos geopolíticos terminan filtrándose en los precios de la energía, en los mercados financieros y, finalmente, en algo tan cotidiano como el costo de producir alimentos. Eso es lo que empieza a mirar con preocupación el mercado agrícola internacional frente a la escalada del conflicto en Medio Oriente. El foco está puesto en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo estratégico por donde circula una parte decisiva del comercio energético global. Si ese paso se interrumpe, aunque sea parcialmente, el impacto podría trasladarse rápidamente al corazón de la producción agrícola.

El economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Matías Contardi, explicó en una entrevista en el Canal E que el riesgo no se limita al petróleo. Por esa vía también se transporta una porción clave del gas natural licuado y de los fertilizantes que alimentan la producción agrícola mundial. Los números explican por qué el mercado está atento: cerca de un cuarto del gas natural que se comercializa globalmente y aproximadamente un tercio de los fertilizantes circulan por esa ruta. Si ese flujo se altera, el efecto dominó es casi inmediato. La agricultura moderna depende profundamente del gas natural. No para mover tractores, sino para fabricar fertilizantes nitrogenados.

La urea, uno de los insumos centrales para cultivos como maíz y trigo, se produce a partir de gas. Por eso, cualquier salto en el precio o en la disponibilidad de ese insumo impacta de lleno en los costos del campo. La lógica económica es conocida en el agro: si suben los costos, se achican los márgenes. Si los márgenes se achican, se reduce la superficie sembrada. Y cuando eso ocurre a escala global, el mercado empieza a anticipar menos oferta de granos.

El momento tampoco es menor. El conflicto coincide con el inicio de la campaña agrícola en buena parte del hemisferio norte. China, Estados Unidos e India —tres de los mayores productores del mundo— están entrando en su ventana de siembra y necesitan asegurar provisión de fertilizantes. Eso vuelve al mercado especialmente sensible a cualquier señal de escasez. En el agro, las decisiones se toman con meses de anticipación. Por eso los precios reaccionan incluso antes de que el problema exista.

Aunque el impacto directo en la producción todavía no se ve —porque los ciclos agrícolas tienen su propia temporalidad— los mercados financieros ya empiezan a reflejar la incertidumbre. En Chicago, referencia global para los granos, los precios comenzaron a mostrar movimientos asociados a la posibilidad de cambios en la oferta futura. La pregunta que se hacen los operadores es simple y brutal: cuánto menos se va a producir si el costo de sembrar se dispara.

Argentina también mira el tablero ya que el país no es autosuficiente en fertilizantes y depende en parte de importaciones, especialmente de urea. Eso significa que cualquier tensión en el mercado internacional de insumos puede trasladarse rápidamente a los costos de producción locales. En el sector ya se perciben señales de cautela. Productores y empresas siguen con atención la evolución del conflicto y la disponibilidad futura de fertilizantes. Cuando una guerra atraviesa las rutas energéticas del planeta, el impacto no tarda en llegar al campo. Y cuando el costo de producir sube, la cuenta termina apareciendo, tarde o temprano, en el precio de los alimentos.