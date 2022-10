El Gobierno confirma un nuevo refuerzo de ingresos para adultos mayores

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó hoy que en los meses de noviembre y diciembre habrá un refuerzo para adultos mayores que no tengan ningún tipo de ingreso ni ayuda social. “Estamos terminando una propuesta con Anses para ponerla operativa en breve. El objetivo es que podamos anunciar una medida que le de la oportunidad a las personas de más vulnerabilidad de acceder a un refuerzo alimentario”, anticipó.

Según el funcionario, la medida estará siendo comunicada en el transcurso de los próximos siete días. “Todavía hay pendiente una reunión con la titular de Anses, Fernanda Raverta, y una reunión con Fernanda y el Presidente”, anticipó el titular del Palacio de Hacienda, a la vez que recordó que el programa se financiará con fondos provenientes del “Programa de Fomento Exportador”, también conocido como dolar soja, que le dio a la Argentina la posibilidad de acceder a mayores ingresos fiscales”.

Según revela el portal digital La Brújula 24, Massa dijo que la idea es que “podamos asistir a aquellos que hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo”. El funcionario descartó que el bono sea de carácter permanente. “Para recibirlo el beneficiario deberá inscribirse en Anses y será un refuerzo para fin de año”.

Aunque Massa no habló de cifras ni especificó como será su forma de pago, desde hace días trascendió que la cifra rondaría $ 50.000. El número toma como referencia la Canasta Alimentaria que calcula el INDEC y a partir de la cual se estable el limite de la indigencia, hoy en $ 52.990.

Este nuevo Refuerzo de Ingresos, que ya es llamado antes de su implementación como IFE 5, tendría como objetivo el lanzamiento de un pago extra para que los beneficiarios puedan acceder a un monto similar al de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto y que será otorgado en tres cuotas. (InfoGEI)Ap