El Editorial del Lobo – Asesoramiento y decisión política

La reciente renuncia de la Jueza de Faltas de 9 de Julio, María Florencia Valinoti, es un ejemplo claro de como la combinación de un buen asesoramiento y la decisión política efectiva puede llevar a resultados positivos en la gestión pública. Desde este editorial habíamos adelantado, explicado y enseñado que la sentencia en contra de la jueza estaba firme, cuando todo el arco político manifestaba lo contrario.

El bloque de la LLA, con su acertada orientación, pudo demostrar que la sentencia era un hecho consumado, desmintiendo las declaraciones de la Intendente María José Gentile y el ex Presidente del Consejo Deliberante Sebastián Malis. Mientras Gentile y Malis optaron por un enfoque que parecía más interesado en proteger a la jueza que en defender la institucionalidad, el bloque de la LLA se basó en la información y el asesoramiento jurídico para tomar una postura clara y firme.

Este contraste es revelador: por un lado, un asesoramiento que prioriza la defensa a ultranza de un funcionario, sin importar las consecuencias; por otro, un enfoque que busca la transparencia y la Justicia, basado en la información y la orientación.

Pero más allá de la orientación, lo que marcó la diferencia fue la decisión política de seguir adelante con el pedido de juicio político. Esta decisión no solo demostró compromiso con la institucionalidad, sino que también envió un mensaje claro: en 9 de Julio, no se tolerará la impunidad ni la falta de transparencia. La decisión política de priorizar la justicia y la verdad sobre los intereses personales o partidarios fue fundamental para lograr la renuncia de la jueza y restaurar la confianza en las instituciones.

La lección es clara: en la gestión pública, la combinación de orientación y decisión política es fundamental para lograr resultados efectivos. En 9 de Julio, esta dupla ganadora ha demostrado su valor, y es un ejemplo a seguir para otros municipios y gobiernos. Como decía mi abuelo, «la verdad no falla».



EL LOBO