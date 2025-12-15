El Editorial del Lobo

La Alianza en las Sombras: Consumada

Tal como adelantamos en nuestra editorial anterior, bajo el título “La Alianza en las Sombras”, lo que hasta hace pocos días era un trascendido político se convirtió en una realidad concreta: en 9 de Julio, el PRO, Unión por la Patria y la UCR cerraron un acuerdo para repartirse el control político del Concejo Deliberante, dejando afuera a la fuerza que ganó las elecciones: La Libertad Avanza.

La sesión del miércoles 10 no sólo fue el recambio formal de nueve bancas. Fue, sobre todo, la escenificación pública de una ingeniería de poder trabajada silenciosamente durante semanas: un acuerdo entre tres fuerzas que, puertas afuera, se declaran rivales irreconciliables, pero puertas adentro prueban que cuando se trata de cargos, los puentes aparecen con sorprendente rapidez.

El resultado está a la vista:

Presidencia del Concejo: Esteban “Teté” Naudín (Frente Renovador – Unión por la Patria).

Vicepresidencia 1ª: César García (PRO).

Vicepresidencia 2ª: Marcela Regalía (UCR).

Secretaría: Jorge Delamano (UCR), ratificado en el cargo.

Es decir, una distribución milimétrica entre UxP, PRO y UCR que confirma el pacto anticipado: conservar, entre tres, el control institucional del Concejo, aún a costa de contradecir lo que las urnas expresaron el 7 de septiembre.

La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en las últimas elecciones. Su bloque llegó a la sesión respaldado por ese dato irrefutable. Luis Moos, en nombre de ese espacio, postuló a Sol Ormaechea para la presidencia del Concejo y lo hizo con un argumento sencillo y difícil de refutar: “Siempre se respetó la decisión popular, lo que el pueblo votó”.

Sin embargo, al momento de votar, la escena fue elocuente: sólo se levantaron las manos de los concejales libertarios. El resto del cuerpo ya tenía resuelto, de antemano, otro desenlace.

La propuesta de Malena Defunchio, que instaló a Naudín en la presidencia y completó el esquema de vicepresidencias y Secretaría, fue respaldada en bloque por UxP, PRO y UCR. La explicación que ensayó —la inexistencia de una “primera minoría clara” por la presencia de tres bloques con cinco concejales cada uno— esquiva un hecho básico: las bancas no caen del cielo, son el resultado de una elección, y en esa elección, la fuerza más votada fue La Libertad Avanza. La matemática parlamentaria puede empatar el número de concejales. La legitimidad política no se empata, la otorga los votos.

En 2013, el entonces intendente radical Walter Batistella respetó el veredicto popular y permitió que Alberto Capriroli, del PJ, presidiera el Concejo Deliberante pese a pertenecer a un espacio opositor. No fue un gesto menor: consagró un principio no escrito, pero claro, que se convirtió en uso y costumbre local: fuerza que gana, fuerza que preside. Ese “pacto de honor” se rompió en la noche del 10 de diciembre de 2025. La comparación no es caprichosa. Lo que ayer estaba en juego no era sólo un cargo: era la continuidad o ruptura de una práctica de respeto mínimo a la voluntad popular. La política local eligió la ruptura. Eligió decirle al vecino que su voto puede ser relativizado si tres espacios acuerdan otra cosa en un despacho.

La continuidad del Frente Renovador en la presidencia del Concejo, el sostenimiento de la Secretaría en manos del radicalismo y la vice del PRO no pueden leerse aisladamente de la escena provincial. Los recientes acuerdos que ratifican a Alexis Guerrera en la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense y que otorgan espacios en el Banco Provincia, el Consejo General de Educación y otros organismos, se reflejan en el tablero local. 9 de Julio no es una isla. Lo que se acordó aquí es, también, un capítulo de las negociaciones que se tejen en La Plata. El mensaje es claro: ante la irrupción de una fuerza nueva que gana elecciones, los viejos actores se reagrupan y se reparten el mapa institucional para no perder el control.

La sesión dejó, además, imágenes difíciles de ignorar: una bandera bonaerense que se cae cerca de la intendenta, una platea que aplaude o abuchea según quién hable. una jura “por el pueblo peronista y por la libertad de Cristina”, un lapsus que confunde “presidenta del Concejo” con “intendenta” y que el propio orador admite como “expresión de deseos”. Y, a pocos metros del Palacio Municipal, mientras adentro se sellaban acuerdos de poder, un hombre empujaba un carro juntando cartones para sobrevivir. Dos postales del mismo pueblo: adentro, la lucha por los cargos; afuera, la lucha por el día a día.

La noche del 10 de diciembre dejó muy claras cuatro certezas:

La Libertad Avanza ganó la elección, pero no presidirá el Concejo Deliberante. Tres fuerzas que se presentan como rivales (PRO, UxP y UCR) se alinearon sin fisuras para impedirlo. Se rompió una regla política no escrita que alguna vez se respetó: que la fuerza más votada conduzca el órgano deliberativo. Se eligió la rosca por encima de un principio básico de representatividad.

En democracia, los acuerdos entre partidos son legítimos. Lo que se discute en estas líneas no es la posibilidad de acordar, sino el objetivo real del acuerdo. Cuando el resultado práctico es desplazar a la fuerza ganadora de la presidencia y retener, entre tres, el control del Concejo, la pregunta deja de ser técnica para ser ética: ¿se gobierna en nombre del pueblo o en nombre de la propia estructura?

La sesión del 10 de diciembre no fue un simple recambio institucional. Fue la confirmación de que, en 9 de Julio, una parte importante de la dirigencia eligió blindarse ante el cambio que los vecinos expresaron en las urnas. La política podrá explicar sus razones. La historia, tarde o temprano, hará su propio balance. Los vecinos, que ya vieron cómo su voto fue relativizado, también. Porque si algo quedó claro es que la voz del pueblo fue escuchada en septiembre, pero fue desoída en diciembre. Y ese desfasaje entre lo que se vota y lo que finalmente ocurre en el recinto, tarde o temprano, se paga caro.

EL LOBO