El Editorial del Lobo





La Alianza en las Sombras



En 9 de Julio, el PRO y Unión por la Patria,y la UCR, estarían ultimando un acuerdo para repartirse los cargos del Concejo Deliberante, como la Presidencia del cuerpo, la Vicepresidencia y la Secretaria. Este pacto entre fuerzas que históricamente fueron rivales contradice el resultado de las últimas elecciones, donde La Libertad Avanza fue la fuerza más votada y debería encabezar el Concejo.

La ciudadanía eligió que La Libertad Avanza liderara el Concejo Deliberante, pero los bloques del PRO y Unión por la Patria estarían negociando entre sí para ocupar esos espacios. En lugar de respetar lo expresado en las urnas, cierran un acuerdo que deja afuera a la fuerza ganadora. Este tipo de maniobras, hechas lejos del debate público, generan desconfianza y muestran que los intereses partidarios se imponen sobre lo que decidió la gente.

El pacto incluiría que Esteban Naudín (FR – Fuerza Patria) presida el Concejo Deliberante, y Valeria Maidana (PRO) continúe al frente del Consejo Escolar (cosa que ya fue anunciada), y que la UCR mantenga la Secretaría del Concejo. Es un intercambio de favores entre partidos que priorizan conservar espacios de poder antes que respetar el voto ciudadano.

Los vecinos votaron un cambio y dieron su apoyo mayoritario a La Libertad Avanza. Sin embargo, las fuerzas tradicionales parecen unirse para bloquear esa decisión y mantener el control de las instituciones locales.

En 2013, el intendente radical Walter Batistella respetó el resultado electoral y permitió que Alberto Capriroli (PJ) presidiera el Concejo Deliberante, aun perteneciendo a un espacio opositor. Ese gesto marcó un respeto claro por la voluntad popular, algo que hoy no parece repetirse. Hasta ahora regía el “`pacto de honor” por el cual “fuerza que gana, fuerza que preside”. Esto, en el día de mañana, se estaría rompiendo.

El acuerdo entre el PRO, Unión por la Patria y la UCR no solo contradice el resultado de las elecciones, sino que también deteriora la confianza en la política local. Los ciudadanos de 9 de Julio merecen que se respete lo que votaron: que la fuerza ganadora, en este caso La Libertad Avanza, presida el Concejo Deliberante. Es momento de exigir transparencia y que las instituciones respondan a la gente, no a negociaciones entre partidos que buscan asegurarse cargos sin legitimidad electoral.



EL LOBO