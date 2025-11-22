El Clan presente en Congreso de Nacional de Box

El fin de semana pasado, integrantes del Clan Ferrario participaron del primer Congreso Nacional de Boxeo en la Federación Argentina de Box para capacitarse e informarse sobre modificaciones, técnicas y cambios reglamentarios en la disciplina. Elias Pino, Maxi Peralta, Diego Losada, Soledad Smechow fueron los representantes del Clan en este evento. Y, por supuesto, también estuvo la Dra. Noemí Tinetti, quien fue la designada para hablar al respecto en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9). Simpática, didáctica y apasionada de este deporte que tanto disfruta, aceptó el desafío y se subió al ring radial para intercambiar preguntas y respuestas para conocer detalles de lo que se trajeron de ese encuentro.