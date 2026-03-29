El Bolillero semanal de Extra



Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar algunos temas que dejó la semana

La Bolilla que suma



La encuesta de CB Global Data difundida en los días previos sobre la imagen de los intendentes de la provincia de Buenos Aires divididos todos por sección electoral, incluidos los de la cuarta, disparó todo tipo de comentarios sobre la valoración que cada uno hace de su propio intendente. La encuesta se realizó entre el 11 y el 16 de marzo con 668 casos en el caso de la que habitamos.

El estudio refleja también las percepciones sobre los liderazgos locales y marca contrastes significativo entre quienes logran instalar su imagen positiva y quienes aún enfrentan altos niveles de desconocimiento o rechazo que también puede interpretarse como una manera de no comprometer la respuesta.

Por supuesto que los comentarios de los participantes de los debates debajo de cada publicación de los varios medios de la sección electoral rechazan o apoyan según las propias preferencias de cada uno de ellos. Dudan porque sí o dudan porque no.

Si de los 19 intendentes que allí figuran examinados por la encuesta varios de ellos se presentan nuevamente a la elección de 2027 se podrá saber cuanto acertó o falló la encuesta. Habrá que esperar.

La Bolilla que recuerda

El trabajo del equipo de vialidad provincial ha sido muy elogiado, pero no falta quien recuerde que el camino entre La Niña y Quiroga se encuentra “en condiciones vergonzosas”. Claro que ello no es culpa del equipo aludido, que no anduvo por allí, y si achacable a la gestión municipal.

La Bolilla que pregunta

El sábado 21 de marzo se llevó a cabo en Quiroga, en la sede del Club Atlético Quiroga, una reunión de cooperativas de la región nucleadas en la Federación CRECES, con la visita del Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

Durante el encuentro se abordaron problemáticas concretas que atraviesan las pequeñas localidades, especialmente en materia de servicios públicos, y “se generó -dice el informe de la Cooperativa eléctrica quiroguense- un valioso espacio de intercambio sobre el rol fundamental de las cooperativas en el desarrollo de la provincia. Este tipo de reuniones fortalecen el trabajo conjunto y permiten visibilizar las realidades del interior, aportando al diseño de políticas que acompañen el crecimiento de nuestras comunidades. Agradecemos al ministro por generar este espacio de diálogo y por su predisposición para escuchar al sector cooperativo”.

Algún vecino ajeno a estas cuestiones cooperativas se preguntó si Katopodis habrá tomado nota del estado de la ruta provincial 50 que llegando a Quiroga presenta un estado calamitoso y peligroso a la vez y está de igual manera con destino a Lincoln. Se desconoce si el ministro tomó apuntes de tal situación que le compete directamente.

La Bolilla que saborea

Las fiestas populares del distrito -muy ligadas a la gastronomía criolla- tuvieron un nuevo capítulo el sábado 14 de marzo en La Niña con “La fiesta de la empanada” en su quinta edición. Tomaron parte en la organización la Escuela Primaria n ° 18, la Secundaria n ° 2, escuelas rurales y el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad. La propuesta como en otros casos combinó la oferta gastronómica con música y espectáculo en vivo.

La Bolilla que interpela

Los reiterados incendios del basural durante el verano que terminó, dispararon en algún momento la denuncia de la propia intendenta municipal sobre la sospecha de intencionalidad en muchos de esos episodios diarios. El municipio presentó una denuncia penal el 14 de enero anunciada en un comunicado público. Era con el fin de esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades de quienes pudieran haber provocado esa situación de manera intencional. Sin embargo, transcurridos ya varios días no se han conocido novedades al respecto ni avances concretos en esa investigación que correspondería a la justicia y lo que es más probable, tal vez nunca se conozca al o los responsables, si los hubo.



La Bolilla que registra

El gobierno nacional creó el viernes 13 de marzo el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios con el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento y fortalecimiento de los diferentes cuerpos del país, al tiempo que fijó nuevos requisitos para acceder a subsidios.La resolución 224/2026, publicada en el Boletín Oficial establece crear una base de datos que reúna a todas las organizaciones similares del país y que -dice en su redacción- será clave para regular su funcionamiento y la asignación de subsidios estatales. El registro busca modernizar el control estatal sobre estas entidades y garantizar un estándar uniforme de funcionamiento, transparencia y rendición de cuentas en todo el país. Para mantener la vigencia en el registro, deben actualizar al 31 de marzo de cada año.

La Bolilla que designa

La Municipalidad de 9 de Julio ha designado como nueva directora de la Escuela Municipal de Artes y Oficios ‘María Elvira Pico Peláez’ de Dudignac a Lucía Rebollini. El nombramiento coincidió con el inicio del ciclo 2026.

Esta escuela y la similar de Quiroga dependen de la dirección de Educación Municipal y son, ambas, espacios claves de educación no formal, gratuito y abierto a la comunidad. La escuela de Dudignac ofrece capacitación en diversas disciplinas, promoviendo el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la inclusión, en un ámbito que fomenta la participación y el crecimiento personal además de la socialización en conjunto.

Se destaca en el nuevo período la continuidad de la profesora de telar Nilda Corbeta, con una trayectoria de 38 años en la escuela y se la reconoce como pilar fundamental en la formación de generaciones de alumnas.

La Bolilla que cambió



Desde el miércoles 25 de marzo los bancos atienden de 10 a 15 horas. Desde el 1 de diciembre las entidades bancarias venían trabajando con el llamado horario de verano de 8 a 13 horas. La medida en la provincia alcanza a 108 municipios.