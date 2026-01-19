El basural cada vez huele peor

Ignacio Palacios se refirió a la denuncia sobre el basural a cielo abierto de la ciudad ante el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. En ella se decía que el basural “se encuentra clausurado desde el año 2015 por ordenanza Municipal N ° 5178 pero continúa operando de hecho hasta la actualidad”. (Ver nota: ‘Denuncia por el basural ante la Provincia’ en este medio).

El jefe del bloque radical de concejales estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). La denuncia daba todos los detalles de la situación de perjuicio que genera el basural a la comunidad en general y al vecindario cercano en particular, solicitando inspecciones de la repartición provincial, que se adopten medidas para el cese definitivo del daño ambiental, ya que el lugar está formalmente clausurado, aunque continuo operando. La misma fue presentada el viernes 16 de enero y aceptada este lunes 19, según se respondió desde el Ministerio de Medio Ambiente de la PBA.

Palacios habló de un “nivel de hartazgo que estamos viviendo los nuevejulienses” con respecto al basural. En paralelo el bloque radical se reunirá, vía virtual, con el defensor adjunto de la provincia para exponerle el caso y estarían evaluando, con otros jefes de bloque, la posibilidad de pedir la interpelación de la intendenta María José Gentile y de funcionarios del área previo al inicio del período ordinario de sesiones el 1 de marzo próximo.

También aludió a la inauguración del relleno sanitario “que tuvo lugar en 2023 con un movimiento de máquinas, un cartel en el predio del llamado ‘Monte de Gobierno’, queremos saber como esta esa situación porque claramente el basural ya está desbordado, la contaminación es compleja y ni hablar de los focos de incendio que tanto nos complican a los nuevejulienses y a nuestros bomberos”.

El dirigente de la UCR local apuntó que “nosotros no estamos de acuerdo que en relleno sanitario sea en el Monte de Gobierno y ya pasó tiempo suficiente, más de 10 años para buscar otro”, aunque reconoció la complejidad de encontrar ese predio, que no afecte napas, que no perjudique vecinos cercanos ni otros intereses: “nadie quiere tener un relleno sanitario cerca, que tiende a ser contaminable por más tratamiento que se le haga, es complejo, pero ya pasó tiempo suficiente para encontrar un lugar y para hacer las gestiones y los estudios pertinentes para que sea lo menos dañino para el medio ambiente. Pero todos coincidimos que acá -se refiere a la ciudad- no puede estar más, ya culminó el ciclo del basural”.

Respecto a los rumores de intencionalidad en los incendios, palacios comentó que “tenemos dudas sobre quién los provoca, por eso lo de la interpelación a la jefa comunal; también es una cuestión de costumbre en el tiempo que los basurales son incendiados para bajar el nivel de basura”.

También Palacios asumió la responsabilidad que le cupo como integrante de la alianza Cambiemos, desde 2015 cuando el radicalismo fue parte, cuando Barroso (Mariano) era intendente y Vidal (María Eugenia) gobernadora -mismo signo político- “no me quito responsabilidad, me hago responsable de ello y también del gobierno de Battistella (Walter); pero a partir de 2019 el radicalismo quiso competir de unas PASO que no nos fueron otorgadas y a partir de ahí comenzó a ser un bloque opositor que en 2021 se termina cristalizando, dividiéndose lo que era Cambiemos en un bloque UCR y en un bloque PRO; aparte nunca cogobernó el radicalismo; acompañamos en el Concejo Deliberante porque éramos parte de la alianza a nivel nacional y obviamente tiene responsabilidad por no haber planteado cosas diferentes o haber sido más crítico con esta situación, pero no tiene la responsabilidad de quien lleva adelante los actos de gobierno”.

Por otra parte fue claro al mencionar que “no queremos mezclarlo con alguna acción de campaña o que tenga que ver con algún rédito electoralista o como hacer leña del árbol caído, sino que se tomen las medidas necesarias para que esto no siga ocurriendo”.

Y sobre el final fue crítico con el gobierno municipal al decir que “faltan las campañas de concientización para sumar más vecinos a la separación; los cambios continuos de los recorridos y de los horarios de los camiones recolectores, además del mal servicio de la basura domiciliaria, todo eso suma para que la población diga que esto no da para más”.