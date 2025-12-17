El “Baby” de Club San Martín fue una fiesta futbolera para más de 300 chicos

Culminó este lunes una nueva edición del tradicional Baby Futbol que organiza el Club

San Martin, a través de la Sub Comisión de Futbol Infantil y profesores del área, y con

el apoyo de la comisión directiva.

Fueron tres intensas semanas, donde el objetivo ha sido que los chicos tengan ese

espacio de disfrutar jugando futbol, y que más allá de la competencia, les permite jugar

con sus amigos, y ser acompañados por sus familias, destacaron Miguel Lizaso y

Joaquín Basso, dos de los profesores que juntos a otros trabajaron en que lo deportivo

salga todo bien.

Lizaso destaco que este año fueron cinco categorías, con más de treinta equipos y

más de 300 chicos que los único que les interesaba, que, si bien es cierto, ganar,

también esta lo otro la sociabilización que entrega el futbol.

Por su parte, Basso agradeció al público que una vez más acompaño, cada una de las

noches los papas estaban presentes acompañando a sus hijos, y eso es algo que le

queda grabado al chico

Los Campeones de la edición 2025

Este año los equipos campeones fueron en 2017, Pequeños Triunfadores y

Gladiadores, es que en la final terminaron empatados y ambos técnicos decidieron no

ir a penales por cuidar las emociones de los nenes. En 2016, el campeón fue Syfa; en

2015 Pequeños Triunfadores; en 2014, Los Pura Sangren y en la 2013 Los Sub 13

que ganaron por penales.

Categoría 2017

Campeones:

Pequeños Triunfadores y Gladiadores

El partido final termino empatado y los técnicos decidieron no ir a penales

3ero: Los pibes

4to: Santitos

5to. Magnus Padel

6to. Halcones

Categoría 2016

Campeón: Syafa

2do. Apolo 11

3ero: Francesco

4to: Las Gaviotas – Premio fair play

5to: Los Fachas

Categoría 2015

Campeón: Pequeños Triunfadores

2do. Los Tercos

3ero. Sporttens

4to Los Amigos FC

5TO. AMIGOS UNIDOS

6TO. Santito – Premio fair play

Categoría 2014

Campeón: Los Pura Sangre

2do Park Automotores

3ero. La banda del rojo

4to. Los Chicos del Oeste

5to. Los Halcones

6to. Los Futboleros

Categoría 2013

Campeón: Los Sub 13

2do. Sporttens

3ero Deportivo Soriano

4to. Open 18

5to. Los pibes FC

6to.Albigranate

7mo.Maradonistas