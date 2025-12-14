El aumento de una tasa municipal divide al campo en Nueve de Julio

La intendenta María José Gentile incluyó en la Ordenanza Fiscal un aumento del 50% en la tasa vial. Un sector de los ruralistas puso el grito en el cielo, pero en la Sociedad Rural están de acuerdo con la idea.

Una inesperada grieta se abrió en el mundo rural del partido bonaerense de Nueve de Julio a partir de la decisión de la intendenta María José Gentile (PRO) de aumentar un 50% la tasa vial que pagan los productores del campo.

La inclusión de ese drástico incremento en la Ordenanza Fiscal 2026 agitó los ánimos de un sector de los ruralistas. El distrito fue escenario de fuertes protestas a mediados de este año por las inundaciones que anegaron buena parte de los campos. Los productores se vienen quejando por la falta de mantenimiento de los caminos rurales, que las lluvias vuelven intransitables. La recaudación de la tasa vial se destina en parte, justamente, al mantenimiento de esos caminos.

“Se viene una segunda quema de gomas”, dijo una productora local al medio especializado Bichos de Campo cuando se conoció el aumento de la tasa a partir del año que viene. Y la filial nuevejuliense de la Federación Agraria Argentina (FAA) salió a manifestar su rechazo, señalando que el distrito está pasando por “uno de los peores escenarios productivos de las últimas décadas” y no es buen momento para castigar aun más a los ruralistas con una suba del gravamen.

La entidad dijo que no sería “cómplice de decisiones que profundicen la crisis que atraviesan cientos de productores del distrito”.

Sin embargo, desde la conducción de la Sociedad Rural de Nueve de Julio tomaron distancia de la posición de la FAA. Incluso apuntaron a la falta de disposición al diálogo de los propios productores como motivo de la falta de avances en sus reclamos.

“La pelea y la queja nos han cerrado puertas, mientras que el diálogo ha sido la única vía para intentar avanzar. No hemos sido escuchados como hubiéramos querido, pero seguimos insistiendo en que las soluciones deben llegar a través del trabajo conjunto con los funcionarios de turno”, manifestó la Comisión Directiva en un comunicado.

“Para invertir hay que tener fondos, si son específicos mejor, para que no puedan ser usados en otros rubros”, señaló la Sociedad Rural. “El problema no es el aumento de la tasa, sino la distribución de la misma.”

“Si bien podemos pedir a gritos las reformas necesarias, se juegan también otras problemáticas de las economías de los municipios. Los ingresos que recibe de Provincia no son suficientes, la fórmula de coparticipación es vieja y obsoleta, y así se van juntando problemas que fueron negociados en tiempos de bonanza. Y hoy que no hay plata ni en Nación, ni en Provincia, la realidad nos barre como un tsunami. Nueve de Julio está sin fondos para responder a las necesidades de la población”, argumentó la institución en su comunicado. (La Tecla)