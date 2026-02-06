El ambicioso año teatral de Vórtice

La primera compañía de su tipo en 9 de Julio consolida su presencia regional con una gira costera y un proyecto de democratización cultural en las localidades rurales. Bauty Torres, fotógrafo con mayúscula y miembro del compañía, estuvo en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) contando la actualidad del grupo y las movidas que , desde mañana con pizzas, empiezan a hacer para juntar fondos para amortizar los costos de la gira.



La escena artística de 9 de Julio atraviesa un momento de expansión de la mano de Vórtice, la agrupación pionera en danza teatro de la ciudad. Tras un exitoso ciclo inicial que culminó con presentaciones a sala llena en el Teatro Rossini, la compañía ha diseñado un 2026 centrado en la descentralización del arte y el fortalecimiento de la identidad local.

El punto de partida de este crecimiento fue el estreno de su obra «INSTANTÁNEAS», una pieza que bajo la premisa de que el amor prescinde de las palabras para expresarse a través del movimiento, recorrió durante el año pasado ciudades como General Pinto, Los Toldos, Bragado y Quiroga. La calurosa recepción del público ha servido de impulso para una agenda que este año busca trascender las fronteras regionales.

La proyección de la compañía para la presente temporada se divide en tres ejes estratégicos. El primero de ellos llevará «INSTANTÁNEAS» a los principales escenarios turísticos del país, con funciones ya confirmadas en Villa Gesell, Pinamar y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta gira nacional se complementará con presentaciones en nodos culturales clave de la provincia, como Junín, Tandil y Mercedes, cuyas fechas se anunciarán en las próximas semanas.



Sin embargo, el proyecto más íntimo de la agrupación es la gira denominada “Corazón adentro”. Esta iniciativa busca recorrer cada rincón del partido de 9 de Julio bajo la convicción de que la transformación global comienza por el reconocimiento del propio territorio. El recorrido por las localidades del interior del partido iniciará formalmente el próximo 14 de febrero en French, marcando un hito en la descentralización de la oferta artística local. En sintonía con este espíritu territorial, Vórtice ha establecido una alianza con la Sociedad Italiana de French para el desarrollo de talleres artísticos abiertos a la comunidad. Este programa, que comenzó a gestarse en enero, tiene como objetivo principal democratizar el acceso a la cultura y potenciar la creatividad local, estableciendo redes comunitarias que trasciendan la disciplina del baile.

Con esta ambiciosa agenda, Vórtice no solo busca consolidarse como un referente de la danza teatro en la provincia, sino también redefinir el vínculo entre los artistas y su comunidad de origen.