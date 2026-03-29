Educación, la política que nadie se anima a perder



Por Javier J. Pappalardo

Si hay un tema que genera consenso en la Argentina, ese es la educación. Todos los gobiernos la declaran prioritaria. Todos prometen transformarla. Y, sin embargo, pocos logran modificarla en profundidad. La educación ocupa un lugar curioso en la agenda pública: es central en el discurso, pero marginal en la acción.

A diferencia de otras áreas, donde las decisiones se imponen aun en medio del conflicto, la educación parece atrapada en un equilibrio distinto. Nadie avanza demasiado. Pero tampoco nadie retrocede de manera explícita. Ese comportamiento no es casual.

Reformar la educación implica alterar intereses, estructuras y hábitos profundamente arraigados. Supone asumir costos políticos que no siempre tienen retorno inmediato. En ese contexto, la política elige una salida conocida: sostener el sistema sin transformarlo. El resultado es una estabilidad aparente. Nada colapsa. Pero tampoco mejora de manera sustancial. La pregunta es por qué un país que reconoce, casi sin discusión, la importancia de la educación no logra convertir ese consenso en una política efectiva. La respuesta, otra vez, se encuentra en lo que no se dice. Nadie quiere ser el responsable de un conflicto educativo de gran escala. Y, al mismo tiempo, nadie logra liderar un acuerdo que permita cambiar las reglas de fondo. Ese es el límite.

En la Argentina, la educación no fracasa por falta de diagnóstico. Fracasa porque el costo de cambiarla sigue siendo más alto que el de dejarla como está. Y así, año tras año, el sistema se sostiene. No por decisión, sino por inercia.