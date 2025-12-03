Educación Física provincial ejercitó en 9 de Julio

La Dirección de Educación Física de la provincia ‘desembarcó’ ayer en 9 de Julio para la reunión territorial de la Región XV que abarca desde Chivilcoy a Henderson e incluye a nuestro distrito que hizo de anfitrión para recibir a las autoridades provinciales del área y a las distintas delegaciones de otros partidos.



Liz Spinacci, Inspectora de Educación Física, contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) los detalles de ese encuentro que tuvo como principal expositor al director de Educación Física de la provincia, Leonardo Troncoso y donde estuvieron presentes más de 150 representantes de todos los distritos que componen la Región XV: docentes, guardavidas, preceptores, equipos directivos e inspectores. También nos contó que el padrón de ‘profes’ de educación física supera el centenar y medio de expertos, repartidos entre la educación pública y la actividad privada.