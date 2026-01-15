15 Ene 2026
Dudignac se prepara para la “Fiesta de la Papa Frita”

La cita es este sábado a partir de las 20:30 en la zona de los galpones del ferrocarril allí en Dudignac. Ahí estará el escenario y todo el predio preparado para esta nueva edición de la fiesta de la Papa Frita. Emilia y Angie, integrantes del grupo organizador “Centenario”, dialogaron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando los detalles planificados. La grilla de artistas, los cambios en relación a ediciones anteriores y el trabajo de preparación con 65 bolsas de papa ya peladas, cortadas, marcadas y congeladas que, seguramente, desaparecerán cuando la gran cantidad de concurrentes den buena cuenta de ellas. Se sabe que la estrella de la fiesta tiene un “no se qué” propio de la localidad. Aquellos que aun desconocen esto, tendrán el sábado una muy buena oportunidad de descubrirlo.

 

