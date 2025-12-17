Doble despiste

Gran susto se llevaron esta mañana tres docentes en el camino que une Dudignac con Morea, cuando el auto en el cual se desplazaban perdió el control y terminó en la cuneta. La maniobra ocurrió debido al mal estado del camino y las docentes sufrieron golpes aunque por suerte sin mayores consecuencias.

Lo curioso ocurrió cuando una unidad de los bomberos de Dudignac que acudió al lugar para prestar asistencia a las docentes, también terminó encajada sobre la otra cuneta del mismo camino, producto de los huellones e inestabilidad del trazado, uno de los más afectados por el agua en su momento y una via de comunicación muy utilizada a diario por vecinos, productores, transportistas y docentes. Las tres mujeres fueron trasladadas por precaución al Hospital Julio de Vedia, constatando tan solo algunos golpes y bastante susto, pero no más que eso.