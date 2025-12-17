17 Dic 2025
Locales

Doble despiste

Gran susto se llevaron esta mañana tres docentes en el camino que une Dudignac con Morea, cuando el auto en el cual se desplazaban perdió el control y terminó en la cuneta. La maniobra ocurrió debido al mal estado del camino y las docentes sufrieron golpes aunque por suerte sin mayores consecuencias.

Lo curioso ocurrió cuando una unidad de los bomberos de Dudignac que acudió al lugar para prestar asistencia a las docentes, también terminó encajada sobre la otra cuneta del mismo camino, producto de los huellones e inestabilidad del trazado, uno de los más afectados por el agua en su momento y una via de comunicación muy utilizada a diario por vecinos, productores, transportistas y docentes. Las tres mujeres fueron trasladadas por precaución al Hospital Julio de Vedia, constatando tan solo algunos golpes y bastante susto, pero no más que eso.

