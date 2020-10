Distintos operativos con varios detenidos, secuestro de motos y arma

Parte policial: Se informa que en el transcurso de la semana comprendida desde el día 19 del corriente hasta hoy, en el marco de diferentes operativos estáticos y dinámicos realizados en diferentes barrios de la ciudad de 9 de Julio, en las localidades de Dudignac, French y Quiroga el cual se realizó dispuesto por la superioridad por personal de la Policía Comunal de 9 de Julio con la colaboración de la SUB DDI Bragado, Comisaria de la Mujer, GAD 9 de Julio, Patrulla Rural y Vial 9 de Julio, coordinados por la Jefatura de Policía de Seguridad de 9 de Julio, la Sub Secretaria de Seguridad de 9 de Julio y Transito Local, se procedió al secuestro de 33 moto vehículos y 7 rodados por falta total de documentación, se labraron más de 100 infracciones de tránsito ( sin secuestro de rodado), se procedió a la aprehensión de un masculino de 23 años en campo Arampei quien se encontraba amenazando a la pareja femenina de 29 años de edad , incautándose del interior de la vivienda una carabina calibre 22 largo y un proyectil intacto mismo calibre, tomando intervención la UFI 05 de Mercedes instruyéndose actuaciones por el delito de Amenazas Calificadas, donde masculino cumplido recaudos legales recupera libertad previas diligencias de rigor, se procedio en calle San Juan al 800 a la aprehensión de una femenina de 44 años de edad a la aprehensión de la ciudadana quien se encontraba irrumpiendo medida cautelar en vigencia en trámite ante el juzgado se Paz local, a favor de un masculino de 41 años de edad. Consecuencia de ello se labraron actuaciones por el delito de Desobediencia con intervención de la UFI 5 de Mercedes, donde femenina cumplido con recaudos legales recuperó la libertad. Se procedió a la aprehensión de dos masculinos, el primero de ellos de 36 años con domicilio en planta urbana de este medio el cual poseía un pedido de Captura Activa por el delito de Robo del año 2015 a solicitud de la Fiscalía de Flagrancia de San Isidro. Masculino fue trasladado a fiscalía interviniente y posteriormente alojado en una comisaría de San Isidro y el segundo sujeto de 31 años con domicilio en planta urbana de esta localidad quien poseía un pedido de Captura Activa del año pasado por el delito de Robo y Tenencia Ilegal de arma de Guerra a solicitud Juzgado Correccional de San Isidro. Masculino compareció a Juzgado interviniente y quedó detenido en una dependencia policial de San Martin. Se efectivizó la detención de un masculino de 39 años de edad, sobre el cual recaía una detención en vigencia a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal 2 de Mercedes por el delito de Robo. Masculino se encuentra alojado en Sub Estación de Policía Dudignac. A raíz de denuncia penal realizada en el día de ayer por parte de masculino de 20 años en la Comisaria de la Mujer y la familia de 9 de Julio quien denunció a la ex pareja femenina de 26 años que se hizo presente a lavadero donde trabaja y tras golpearlo le sustrae una aspiradora, inmediatamente personal de dicha dependencia junto a personal GTO de Estación de Policía de 9 de Julio se constituye a domicilio de la femenina sito en calle Carlos Gardel al 800 este medio logrando recuperar la aspiradora y aprehender a la femenina. Se labraron actuaciones por el delito de Hurto y Lesiones con intervención de la UFI 03 de Mercedes donde la femenina cumplido con los recaudos legales recuperó la libertad. Asimismo en la víspera y en horas de la mañana, en Barrio Solidaridad, se procedió a la aprehensión de un masculino de 24 años de edad a quien se le incautó una planta de marihuana por un peso total entre follaje y hojas de 48,1 gramos. Se instruyeron actuaciones por el delito de Infracción a l Ley 23.737 con intervención de la UFI 03 de Mercedes, donde masculino cumplido con los recaudos legales recuperó la libertad.