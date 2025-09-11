11 Sep 2025
Día del Maestro en la calle

La comunidad educativa local conmemoró el Día del Maestro a las puertas de la Escuela Primaria N° 5 “Domingo F. Sarmiento” donde se rindió homenaje a la labor docente y a la figura del prócer. Hubo presencia de autoridades educativas y municipales, entre ellas la intendente María José Gentil, la Inspectora Jefa Distrital Gabriela Tiani, además de directivos, docentes y alumnos. El acto se caracterizó por una serie de emotivos homenajes.

Se hizo un minuto de silencio en memoria de los educadores, auxiliares y padres fallecidos del distrito, y se reconoció la trayectoria de los docentes y auxiliares recientemente jubilados con la entrega de presentes. El cierre de la jornada estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela de Educación de Adultos, que interpretaron una canción original, creada para el certamen “Mayores con Derechos”, cerrando el acto de manera emotiva.

