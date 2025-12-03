Detalles de trabajos en Caminos y Canales

La Municipalidad de Nueve de Julio detalló trabajos realizados en caminos rurales del distrito y en la limpieza de canales. Tareas Ejecutadas la Semana Pasada por Localidad. En Patricios, una motoniveladora municipal operó en el camino S19 hasta la vía. Adicionalmente, se inició la limpieza del canal cuneta en el camino «del Codo», en colaboración con productores locales. En Dennehy una retroexcavadora de Vialidad Provincial limpió el canal del Pozo Pampa hasta la continuación de Avenida Mitre y 9 de Julio. Una retroexcavadora contratada limpió el canal Pironio en ambos lados, desde el pueblo hasta la entrada por el camino «del Colectivo». En este último camino, se continuaron los trabajos de ensanche, con apoyo de un tractor municipal con disco y pala de arrastre, con el fin de conectar las dos salidas a ruta de Dennehy y Naón.

En El Tejar una retroexcavadora municipal se encargó de la limpieza y extracción lateral en la Ruta Provincial 70 (RP 70). En la localidad de Quiroga, una retroexcavadora municipal está trabajando en el tramo de Quiroga a La Niña, a la altura del callejón «Corro». En el sector sur, una motoniveladora municipal trabaja con productores, realizando reparaciones en el camino S43 hacia la Escuela 41. También continuó el repaso del camino «La Vanguardia».

Se repasó el camino P1 en La Niña desde «la Cruz» hasta «La Taba». Una retroexcavadora del Ejército colaboró con tareas en el camino «Fantasma» (077-13). Mientras que en Naón se realizaron dos repasos de la RP 70 en dirección a la ruta. Además, se limpiaron tres cruces de calle de esa misma ruta. En French se reemplazaron varios tubos y se cubrieron pozos. Una motoniveladora municipal trabajó en la continuación de Av. Mitre (077-2). Se están realizando repasos en el canal que va de French a «Los Caldenes» para eliminar obstrucciones detectadas.

En 12 de Octubre se ejecutaron trabajos de repaso en el acceso a la localidad y en el camino «Cacique». En el camino «Santa María» hacia Corbett, se realizó una operación conjunta con Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, utilizando una retroexcavadora municipal, pala frontal y camiones.

En Santos Unzué se realizaron trabajos en los caminos S34 y T65, y la motoniveladora municipal intervino en el camino S33, mientras que en Dudignac Vialidad Provincial y Vialidad Nacional coordinaron trabajos en el camino T192, empleando retroexcavadora, motoniveladoras y camiones volcadores de ambas entidades, junto con una pala frontal de Vialidad Provincial.

Vialidad Provincial trabajó en Morea con una motoniveladora en el camino P8, que conecta con Dudignac. Una motoniveladora de Vialidad Nacional opera en la RP 40, conocido como el «camino real». Mientras que en Norumbega se utilizó un tractor con máquina de arrastre municipal en la RP 61 («camino real») y en El Chajá terminó la obra de contención y se instaló un tubo, lo que permitirá la habilitación del paso.