Desafíos Claves: Agua, agrotóxicos y ubicación del Basural

Las representantes de Conciencia Agroecológica, Adriana Contarini, y de Guardianes de la ecología, Claudia Giménez, las dos ONG nuevejulienses que recientemente difundieron el informe sobre la calidad del agua en el distrito, analizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en diciembre de 2025 (Ver: ’Calidad de agua: datos e informes’ del 21.12.2025) estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para ampliar datos del mismo.

ANÁLISIS DE ARSÉNICO: RESULTADOS PREOCUPANTES EN 9 DE JULIO

El estudio revela que, aunque la planta potabilizadora de ABSA ha logrado reducir los niveles originales de arsénico, el agua de red aún registra valores de entre 16 y 31 ppb, (partes por billón) cifras que superan el límite de 10 ppb establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA). La buena, según las entrevistadas es que, el agua entregada en sachet a amparistas y la cisterna en French mostraron niveles óptimos de entre 3 y 5 ppb.

“Queríamos hacer un muestreo de toda la ciudad y de French, comenzó diciendo Contarini, para verificar el grado de cumplimiento de la cautelar y se enviaron muestras, de julio, al ITBA y por inconvenientes del propio instituto se recibieron los resultados recién ahora. Básicamente lo que cubrimos fueron los cuatro, los 4 puntos extremos del cordón de la ciudad.

“El código alimentario argentino y la OMS recomiendan que el máximo de arsénico que deberían tener las aguas es de 10 partes por billón. Quiere decir que siguen excedidas en todos lados sin excepción, en algunos lugares, menos en otros más, pero siempre superior a los 10. Análisis anteriores han dado hasta 40 y hasta 60 ppb en la ciudad, significa que eso puede variar estacionalmente”.

También Contarini aclaró: “Con la cantidad de agua que hay ahora por las abundantes lluvias las napas están llenas, eso también disminuye un poco los valores, con lo cual podríamos decir, que puede ser preocupante porque si estos valores están por encima de 10 con napas llenas, ¿qué va a pasar cuando la napa baje y se va a concentrar más el arsénico?”.

“La planta potabilizadora no tiene la capacidad de llegar a los valores que corresponden, o sea, reducirlos”.

Otro dato importante que aportaron se refiere a la bomba de Compairé y Primera Junta “en nuestra visita anterior a este programa pusimos una voz de alerta con respecto a que tengan cuidado porque está muy cerca del basural. Cuando le pedimos al municipio que haga un análisis de esa bomba, respondió que no, que era privado y que a ellos no les correspondía. Lo hicimos ese relevamiento y dio 10 partes por billón, en el límite de lo recomendado por el CAA y por la OMS”.

Claudia Giménez explicó la situación en la localidad de French: “en esta oportunidad analizamos para ver el cumplimiento y el agua del sachet que le llega a los amparistas y el agua de la cisterna que ABSA le proporciona a la población de French, como dice el amparo arrojó 3 partes por billón y 5 partes por billón respectivamente”.

ALTOS NIVELES EN CIUDAD NUEVA

También aclararon sobre el agua que provee ABSA junto a sus oficinas y que “es confiable” dicen, “pero no pasa lo mismo con la planta de ósmosis que tienen en la plaza Héroes de Malvinas, que no obstante ahí da mucho mejor que lo que daba en un principio, da 33 partes por billón que no llega a los 10, pero considerando los niveles de arsénico que hay en Ciudad Nueva, tendrían que estar todo el tiempo actualizando filtros, poniendo las mejores membranas, ahí el municipio tampoco cumple el municipio con Ciudad Nueva, no está cumpliendo en nada, no le está llevando agua a los amparistas, ya hace meses que no los lleva. No va agua a los tanques de los de los vecinos, no provee agua a los residenciales ni a los abuelos y las plantas de ósmosis no llegan a los valores de 10 partes por billón, o sea, hay que mejorar toda la provisión”.

La situación más crítica se localiza en Ciudad Nueva, donde las muestras de la red provista por el municipio arrojaron mediciones alarmantes de entre 100 y 160 ppb de arsénico. Por su parte, la planta de ultrafiltración de la Plaza Héroes de Malvinas registró 33 ppb.

LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN POLÍTICA POR EL AGUA

“Básicamente lo que estamos pidiendo ahí, es que se pongan las pilas por favor, o sea esto es una solución política, se tienen que poner de acuerdo. No sé cómo ni quiénes, ABSA, el municipio, la provincia, pero tienen que hacer una nueva planta potabilizadora o mejorar la planta potabilizadora de ABSA y que provea a toda la ciudad, incluido Ciudad Nueva, porque si no es una zona de sacrificio, están tomando agua con arsénico a valores que son tremendamente tóxicos. Intomable. ¡Intomable y la gente cocina con esa agua! (enfatiza) concentra el arsénico cocinando”.

Consultadas sobre la necesidad o no de nuevas plantas potabilizadoras respondieron: “En French ampliar, por ejemplo, y actualizar la actual y en la ciudad una planta nueva y esta quedaría vigente también, pero hay que actualizarla porque no está alcanzando los valores que corresponde, el valor recomendado por la OMS y por el CAA no se estarían cumpliendo. Son dos cosas en paralelo, actualizar una y hacer una nueva.

DESAFÍOS CLAVES: AGUA, AGROTÓXICOS Y UBICACIÓN DEL BASURAL

También como ambientalistas que son se refirieron al tema del traslado del basural: “no queremos que sea en el Monte de Gobierno porque está arriba de nuestra napa que trae agua para acá. No queremos el basural ahí, con lo cual el basural es el otro tema de importancia. Nosotros tenemos proyectos para el Monte de Gobierno”.