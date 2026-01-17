Denuncia por el basural ante la Provincia

Después de una semana en la cual el lugar lamentablemente volvió a ser noticia por nuevos focos de incendio, el concejal Ignacio Palacios presentó una denuncia sobre el basural a cielo abierto de nuestra ciudad ante el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

En la misma se expresa que el basural “se encuentra clausurado desde el año 2015 por ordenanza Municipal N° 5178 pero continúa operando de hecho hasta la actualidad”. Describe la situación explicando que “el sitio se localiza a aproximadamente diez (10) cuadras de la plaza principal de la ciudad, en una zona urbana, lo que agrava el impacto ambiental y sanitario sobre la población. En el lugar se registra acumulación permanente de residuos sólidos urbanos, ausencia de tratamiento adecuado, falta de control ambiental y episodios reiterados de incendios, lo que genera emisiones contaminantes (humo, olores, partículas) que afectan directamente a barrios cercanos. La situación descripta constituye un foco contaminante activo, con potencial afectación al suelo, aire, aguas subterráneas y a la salud pública, especialmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias”.

Además, en relación a la existencia de una ordenanza en vigencia que data del 2012 que indica la clausura del predio, la denuncia expresa que “resulta particularmente grave que el predio continúe funcionando pese a encontrarse formalmente clausurado, lo que podría implicar incumplimientos normativos y responsabilidades por parte de las autoridades competentes. Solicito se realicen inspecciones urgentes, se verifique la situación real del predio, se determinen responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para el cese definitivo del daño ambiental, conforme a la normativa ambiental vigente”.

Consultado sobre el tema puntual de la ordenanza mencionada, Palacios explicó que “la ordenanza es de 2012 y está en vigencia”. En la misma se preveía el cierre definitivo en 2015. Sobre esto, el concejal radical aclaró que por entonces “Battisttela no tenia el Monte de Gobierno. Cosa que se obtuvo durnate al gestiñon de Mariano Barroso, pero el tema del traslado se fue dilatando”. Palacios comenta que a lo largo de estos años hicieron varios pedidos de informe sobre este tema pero está vez, para no seguir dilatando al cuestión y hacer un nuevo pedido, directamente se optó por hacer la denuncia.

El lunes próximo se haría la misma denuncia ante la Defensoría del Pueblo bonaerense y habria intención de pedir interpelación de funcionarios municipales responsables del área.