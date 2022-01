¿De qué hablamos cuando hablamos de Fondo Educativo?

(Comunicado de Bloque de Concejales y Consejeros escolares – Juntos por el Cambio Pro)

En referencia al comunicado de prensa expresado por el bloque de Concejales de Frente de

Todos en el transcurso de la última semana, el bloque de concejales y consejeros escolares de

Juntos por el Cambio Pro manifiesta que:

 El Fondo Nacional de Financiamiento Educativo forma parte de la Coparticipación

Nacional.

 Este fondo ingresa a las arcas municipales para su libre disponibilidad en función de la

especificidad del mismo.

 El municipio destina el Fondo Educativo para la Educación Formal y No Formal, tal

como lo establece la Ley y lo verifica el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos

Aires.

 Si bien, desde 2018, gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, la provincia

determinó que del Fondo Educativo se afectara un 40% para destinar a obras de

infraestructura, ésta gestión municipal desde que asumió siempre intervino en la

reparación de edificios delegando al Consejo Escolar la contratación y ejecución en

más del 80% de los edificios educativos del distrito (que estaban en una situación de

abandono y de falta de mantenimiento) siendo muchas veces demoradas tales obras

por la SIEE (autorización obligatoria para poder realizar cualquier intervención en un

establecimiento educativo)

Cabe aclarar que el destino y uso del Fondo en cada una de las obras fue acordado por

la Unidad Educativa de Gestión Distrital.

 El Fondo Educativo también se utiliza para atender las siguientes necesidades:

Becas Estudiantiles de todos los niveles

Boleto Estudiantil

Equipamiento informático a instituciones

Juegos Didácticos y de coordinación para nivel Inicial

Subsidios para ser utilizados en ferias de ciencias, ferias del libro, etc

Viajes de estudiantes para asistir y participar en programas y eventos organizados por

la DGCyE

Talleres en todas las localidades

Equipamiento general para escuela de artes y oficios en las localidades de Quiroga y

Dudignac

Guardería del SIC

Universidad Popular

Accesibilidad a establecimiento educativos (asfalto y luminarias en secundarias

nocturnas)

Puesta en valor del Polo Educativo de San Cayetano

Se hace saber que la documentación de lo antes mencionado queda a disposición de

quien la solicite.

Llama poderosamente la atención la difamación de la figura del Sr. Intendente

municipal, como así también el desconocimiento de lo que es un Fondo Afectado y el

trabajo realizado en el distrito en referencia a dicho Fondo.

Sin más, saluda atte.

Bloque de Concejales y Consejeros escolares – Juntos por el Cambio Pro