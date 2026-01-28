Darío Santini y la crisis de identidad del 9 de Julio actual



Multifacético en sus actividades comerciales y sociales, reconoce haber pasado por quince de aquellas y tener algún emprendimiento propio: “cuatro en la actualidad; alguno me apasiona más que otro”. Próximo a cumplir 60 años, cree haber acumulado suficientes experiencias como para definirlas en “buenas y malas”.

La tecnología le permite hoy, desde muy temprano acceder a la mucha información de que se dispone “porque mi mayor desarrollo estuvo en los medios” toda vez que fue parte desde sus jóvenes 18 años del lanzamiento y puesta en marcha de Canal3 de 9 de Julio que más tarde extendió su vinculación de emisiones y contacto comercial a Carlos Casares, General Villegas y Chacabuco y en todos esas ciudades fue sumando experiencia y progreso, adaptándose al crecimiento de la empresa y a sus requerimientos que incluyeron un tramo final de seis años en Capital Federal, iniciando allí en paralelo su trabajo como consultor de medios.

Interrogado sobre como ve a 9 de Julio Santini cuestiona la identidad actual de la ciudad y respondió con otra interpelación: “pregunta que siempre me hago y que no tiene respuesta ¿Qué es actualmente 9 de Julio? Esa es la pregunta que me hago todos los días y no hay respuesta. El paso por la actividad privada y en distintas situaciones te hace ver y tener un diagnóstico de la situación. ¿con que recursos contás, egresos e ingresos? Material humano, equipamiento etc. en base a eso armas un diagnóstico y un plan progresivo de evolución hacia adelante y hoy tengo más preguntas que respuestas, que me hago en voz alta y veo que en 9 de Julio no tiene respuesta por los actores que quieras”.

También se refirió a la importancia de las estadísticas inexistentes, para saber el desarrollo de 9 de Julio, agregando que “el sector privado crece, pero no así el sector público” además de remarcar la falta de claridad y soluciones para el basural local. La clase dirigente no logra ponerse de acuerdo en objetivos comunes, reales, concretos y a plazo determinado”.

Repaso asimismo el crecimiento de la ciudad y la carencia de servicios básicos “el futuro parte de la base de como planificas; conocer el código de planeamiento urbano, por ejemplo, porque va a cambiar la inversión y la ubicación estratégica de 9 de Julio para los próximos 50 años ¿eso se adapta a la realidad de 9 de Julio’ no, porque no la conocemos; se adapta sí a lo que suponen que es 9 de Julio, pero al no tener datos, estadísticas, mas allá del trabajo con buenas intenciones de los profesionales que lo realizaron, nos da un margen de error importante desde un inicio”.

Preguntado por los próximos 5 o 10 años de la ciudad dijo: “Me preocupa en particular como va a ser este 2026 aquí”.



