Crespo: “En el tránsito se nota la falta de Estado presente”

La presidenta del bloque de Unión por la Patria, Julia Crespo analizó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el año legislativo y los temas tratados en la última sesión del Concejo Deliberante (Ver nota: ‘En tránsito’).

“La de ayer fue una sesión donde se tocaron varios temas relativos al tránsito y a la seguridad vial y al a la transitabilidad de las calles de más que nada de la ciudad cabecera, que es donde más se nota la falta de Estado presente en el mantenimiento y en la reglamentación” comenzó diciendo Crespo para sintetizar todo lo que gira alrededor de un tema tan sensible. Y entre ellos recordó su pedido de informe sobre dos convenios de 2016 y 2020 del cual nunca hubo novedades. Crespo también repasó su labor como concejal y que en ese recorrido “se han tratado entre 10 y 15 proyectos sobre temas puntuales: estacionamiento, velocidades, estado de calles, etc. pero la cuestión es más compleja que si un semáforo funciona bien o no o un lomo de burro”. Y reprochó que “el Consejo Municipal de Transito y Transporte, creado en 2018 nunca se puso en funcionamiento”.

También se refirió al tema que volvió a tratarse en estos días en los medios nacionales sobre arsénico en el agua y reconoció la desigualdad que existe con la zona de Ciudad Nueva y el resto de la ciudad en cuanto a calidad del agua de consumo, en perjuicio de aquel sector y también de que cada vez va a costar más lograr la calidad de la misma cuanto más suba el consumo (por llenado de piletas, por ejemplo) más se concentra el arsénico.

Fue autocrítica en cuanto a la calidad del debate político del Concejo Deliberante “ha disminuido el debate político, no totalmente, pero ha disminuido y el Concejo dejó de ser el órgano político de 9 de Julio donde se definirán cuestiones importantes”.

El último tramo estuvo dedicado a repasar cuestiones del presupuesto 2026 a tratarse ya con la conformación del nuevo Concejo Deliberante: “El 80 por ciento es pauta salarial y hay un 44 por ciento de aumento en cuanto al presupuesto del año anterior”. Finalmente negó que esté resuelto quién conducirá el bloque, del que hoy es presidenta, en el nuevo período.