Convocatoria para Becas Municipales 2026

La Dirección de Educación de la Municipalidad comunicó oficialmente la apertura del período de inscripción para las Becas Municipales correspondientes al ciclo 2026.

Se informó que el plazo para la inscripción y renovación de este beneficio estudiantil se extenderá desde el 1 hasta el 19 de diciembre. Los estudiantes interesados en solicitar el apoyo económico para los niveles primario, secundario, terciario y universitario podrán retirar las planillas de solicitud en las oficinas de la Dirección de Educación, situadas en la calle Robbio 322. La atención y entrega de formularios se realizará en el horario de 8:00 a 13:00 horas.

Para los residentes de las localidades del Partido, la tramitación de las planillas de beca deberá gestionarse directamente a través de la trabajadora social asignada a cada respectiva localidad.

Es crucial destacar que la Dirección de Educación ha establecido que, una vez finalizado el plazo del 19 de diciembre, no se entregarán planillas de inscripción ni de renovación, rigiendo esta medida sin excepción para todos los casos.