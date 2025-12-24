Controles de Seguridad para las Fiestas

La Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio coordinó una reunión de trabajo con las máximas autoridades de la Policía Comunal, la Comisaría local, Tránsito y la Guardia Urbana Municipal (GUM) para planificar los operativos preventivos de Navidad y Año Nuevo. Durante el encuentro, se establecieron los lineamientos de operatividad conjunta y se definieron los puntos estratégicos de la ciudad donde se reforzarán los controles de seguridad durante las festividades.

Un eje central de la reunión fue la implementación de la nueva ordenanza municipal, aprobada por unanimidad el pasado lunes 22, la cual endurece las sanciones para quienes circulen en grupos generando disturbios. Esta normativa faculta a las autoridades a aplicar multas económicas severas y a proceder al secuestro definitivo de motovehículos en casos de desmanes en la vía pública.El objetivo de este trabajo articulado entre las diversas fuerzas de seguridad y las áreas municipales es garantizar la convivencia ciudadana y el cumplimiento de las normas vigentes. Mediante una mayor presencia preventiva, el Municipio busca asegurar un entorno ordenado para todos los vecinos durante las celebraciones de fin de año.