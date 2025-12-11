11 Dic 2025
17.5 C
Nueve de Julio
Locales

Continúan los trabajos en la ciudad

Hoy por la mañana, equipos municipales realizaron trabajos de nivelado y mantenimiento en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Nº 8 para garantizar un tránsito más seguro luego de las recientes precipitaciones.
Paralelamente, se ejecutó la limpieza del canal en la continuidad de Av. 25 de Mayo y se colocaron tubos en alcantarillas en el sector de Agustín Álvarez y Urquiza, optimizando el drenaje del área.

