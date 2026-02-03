Consejo Escolar: Respuesta a pedido de informes

El Consejo Escolar respondió formalmente al pedido de informe solicitado por el bloque de consejeros de Libertad Avanza, detallando las acciones ejecutadas durante el ejercicio 2025. El documento clarifica el estado de las cuentas públicas y las obras de infraestructura realizadas en diversos establecimientos educativos del distrito bonaerense bajo la gestión de las autoridades vigentes durante ese periodo.

En términos de transparencia financiera, la presidencia subrayó que la rendición del Fondo Educativo 2025 es una responsabilidad directa del Ejecutivo Municipal, dado que es ese organismo el encargado de la administración de dichos recursos. Por otro lado, la gestión escolar destacó que el sistema de transporte mantiene sus compromisos al día, asegurando que los pagos a los proveedores se encuentran dentro de los plazos establecidos legalmente.

La actividad operativa del último año se centró en reparaciones críticas en varias escuelas. Entre las intervenciones más destacadas se encuentran la puesta en valor de la cocina en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 y la reparación de filtraciones en la Escuela de Educación Primaria N° 1. Asimismo, se realizaron trabajos técnicos en los sistemas de ósmosis de la Escuela de Educación Primaria N° 30 y la Escuela de Educación Secundaria N° 8, junto con arreglos de carpintería en el complejo que integran la Escuela Primaria 18 y la Secundaria 2.

Con la mirada puesta en el futuro inmediato, el Consejo Escolar ha iniciado un proceso de relevamiento de stock de mercadería del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a través de los equipos directivos. Esta medida busca constituir una reserva estratégica que garantice el inicio del ciclo lectivo 2026 frente a posibles contingencias climáticas o problemas de intransitabilidad en los caminos rurales del distrito. Respecto a la base de contratistas, el organismo informó que durante el año pasado se brindó asesoramiento formal a los interesados en sumarse a la oferta de proveedores del Estado.