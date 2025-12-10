Conflicto por un terreno

Ante un conflicto de terreno con un vecino que no responde y un municipio que se siente impotente, la solución pasa por escalar a instancias legales, iniciando un juicio de deslinde para definir límites, no del terreno precisamente, o una demanda civil por daños/incumplimiento, contando siempre con pruebas, fotos y testigos como los que exhibe Ana Buffone, que expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las dificultades que tiene ella y sus vecinos inmediatos para lograr la simple limpieza de un terreno adyacente cometido que aún no ha logrado.

La denunciante muestra la nota cursada a la secretaria de Vivienda y Urbanismo, oficina de Obras Particulares del municipio que tiene fecha de mesa de entradas el 14 de noviembre pasado bajo el n ° 2308.

Son vecinos de la calle Santa Fe 310, entre Avellaneda y Alsina que además expresan “reiterados reclamos” previos a la nota en cuestión donde mencionan sobre el estado de un terreno y detallan el estado del mismo que causa daños estructurales en las viviendas linderas -que ocupan- peligro de derrumbes de paredes, humedad e invasión de roedores. Ya la propietaria de las viviendas alquiladas había denunciado la situación y había solicitado mediante carta documento permiso para ingresar a limpiar, habiendo tenido respuesta negativa a esa solicitud.

La señora Buffone que acompaña el reclamo con una buena cantidad de firmas respaldatorias hace mención a la ordenanza n °4547, artículo 63 que establece que “por la tenencia de terrenos baldíos en estado de abandono se intimará al propietario para que efectúe la limpieza. En caso de no realizarla, se procederá al cobro de una multa mínima de cuatro (4) módulos. Todo ello sin perjuicio de efectuar la limpieza por cuenta de la municipalidad cobrando el importe que corresponde”.

La situación por el estado del terreno y las viviendas expuestas a daños estructurales donde la humedad generada por el abandono, compromete artefactos eléctricos, tomacorriente, medidor eléctrico y aberturas en paredes además del mayor de todos los riesgos, el riesgo de vida inminente de los moradores.

Los firmantes de la nota aludida consideran que su caso debe ser inspeccionado de manera urgente, por quienes corresponda hacer cumplir la ordenanza mencionada y solicitan permiso legal para poder ingresar a realizar las “reparaciones pertinentes y evitar futuras tragedias” con lo mencionado.

Entre los varios reclamos también está el de la propietaria de las distintas viviendas que alquila a Buffone y a otras familias que es el antecedente que ya existía y sin respuesta a su Carta Documento. “Cuando llueve la humedad llega a los enchufes de la casa” dice Analía Buffone y agrega que “la pared del frente del terreno tiene peligro de derrumbe”.

También agrega que fue la jueza de Faltas, Florencia Valinoti, quién “no pudo atendernos y si lo hizo con otros que habían ingresado al juzgado después que nosotros”.

Para la vecina exponer esta situación es tratar de visibilizar un problema que le puede estar ocurriendo a otros para aunar esfuerzo y reclamos: “recorrí todas las oficinas del municipio (sic) antes de poder dar con la que correspondía enviar la nota. No tenemos dinero para encarar una situación judicial, pero como dato digo que allí se pagan ocho (8) ABL, nada menos. Ellos, en el municipio, tienen todo el poder para solucionar esta situación”.

A esta altura resulta incomprensible la falta de uso de mecanismos de conciliación, si existen, para forzar una solución ante la inacción del propietario del terreno -cuya identidad preservamos- y la falta de respuesta municipal.