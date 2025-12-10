Concierto de la Catedral

El Concierto Sinfónico Coral de cierre anual de la Orquesta Municipal de 9 de Julio se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a las 21:30 horas en la Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán. Bajo la dirección de Cristian Luzza, la presentación contará con un coro de más de cincuenta voces, creado y coordinado especialmente por Cristian Medina para acompañar el repertorio. La actividad es gratuita y abierta a todo público. Tras este evento, la orquesta comenzará su preparación para celebrar su 10º aniversario en 2026.
Últimas noticias
Conflicto por un terreno
Ante un conflicto de terreno con un vecino que no responde y un municipio que se siente impotente, la...