Concierto de la Catedral

El Concierto Sinfónico Coral de cierre anual de la Orquesta Municipal de 9 de Julio se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a las 21:30 horas en la Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán. Bajo la dirección de Cristian Luzza, la presentación contará con un coro de más de cincuenta voces, creado y coordinado especialmente por Cristian Medina para acompañar el repertorio. La actividad es gratuita y abierta a todo público. Tras este evento, la orquesta comenzará su preparación para celebrar su 10º aniversario en 2026.