10 Dic 2025
18.3 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Concierto de la Catedral

El Concierto Sinfónico Coral de cierre anual de la Orquesta Municipal de 9 de Julio se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a las 21:30 horas en la Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán. Bajo la dirección de Cristian Luzza, la presentación contará con un coro de más de cincuenta voces, creado y coordinado especialmente por Cristian Medina para acompañar el repertorio. La actividad es gratuita y abierta a todo público. Tras este evento, la orquesta comenzará su preparación para celebrar su 10º aniversario en 2026.

Últimas noticias

Localesadmin -

Conflicto por un terreno

Ante un conflicto de terreno con un vecino que no responde y un municipio que se siente impotente, la...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra