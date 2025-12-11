Concejo Deliberante: recambio, asunciones, rosca política y una nueva correlación de fuerzas

por Carlos Graziolo

El Concejo Deliberante realizó anoche la sesión con la asunción de los nuevos concejales electos el 7 de septiembre, 9 en total, como corresponde a la mitad del cuerpo. Durante la ceremonia no solo se dio la jura de los nuevos concejales, que tendrán mandato hasta diciembre de 2029, sino que había expectativas por un posible cambio de autoridades tras varios acuerdos políticos.

Aunque llegamos al recinto con varios casilleros que aparecían encaminados en la definición de cargos clave —especialmente del lado opositor- se mantenía la temperatura política en alza porque todo necesitaba confirmarse allí mismo y siempre puede aparecer un ‘martes 13’ aunque ayer era miércoles 10.

El oficialismo llegó a la sesión sereno como hacía tiempo no lo estaba; no habría sobresaltos, en cuanto a la situación (y no los hubo) y dada la coyuntura era lo mejor que le podía pasar y a lo que podía aspirar: emergencia hídrica con todos sus matices, la seguridad vial urbana en plena crisis -ayer mismo minutos antes de la sesión hubo otro grave accidente- y el tratamiento del presupuesto 2026 en el horizonte inmediato, necesitaba, necesita, de aliados suficientes para encaminar la gestión porque aún faltan dos años para llegar al mismo día de 2027.

Es una base sólida que, todo indica que puede funcionar; ahora deberá confirmarse en los hechos. La sesión confirmó el rumor y se eligió a Esteban Naudín (‘Teté’) como presidente del cuerpo. Previamente expuso Luis Moos (La Libertad Avanza -LLA-) proponiendo a su compañera Sol Ormaechea. El planteo para que sea Naudín lo expuso Malena Defunchio (Unión por la Patria -UxP-) que agregó los nombres de los vicepresidentes: César García (PRO) vice primero; Marcela Regalía (UCR) vice segunda y Jorge Delamano como secretario, cargo que ya ejercía.

Que sea Naudín quién estará al frente de la presidencia del Concejo, respaldado por 13 voluntades fue prueba de los acuerdos previos. Votaron los propios de UxP y sin inmutarse los de PRO y UCR. En realidad, la votación tuvo un matiz curioso porque al invitarse a la votación de la propuesta por Sol Ormaechea solo se levantaron las manos de sus compañeros de bancada y la propia y estaba claro que la situación estaba resuelta de antemano.

La argumentación de Moos fue que con los resultados del 7 de septiembre su bloque debía tener la oportunidad de asumir la presidencia del Concejo porque su espacio había ganado las elecciones con una importante cantidad de votos y, por ello, le correspondía presidir el cuerpo legislativo, manifestando también al repaso histórico de aquello que por ‘usos y costumbres’ siempre se aplicó. “Siempre se respetó la decisión popular, lo que el pueblo votó” dijo Moos aludiendo también a “respetar la voluntad de la gente”.

Fue Defunchio, quién respondió-cuando propuso a Naudín y al resto- que ‘no existía una primera minoría clara en el Concejo, ya que hay tres espacios políticos que cuentan con cinco concejales cada uno (PRO, UxP y LLA) argumentando que la historia del Concejo Deliberante “ha demostrado que la estructura de poder se puede modificar legítimamente mediante acuerdos y consensos. La historia no es una cuestión que debe repetirse, sino que a veces tenemos que darnos la oportunidad de cambiarla”.

La presidencia del cuerpo es una continuidad del espacio que representa el Frente Renovador, ya que a Malis lo reemplaza Naudín y cuentan con un consejero escolar Enzo Zega, dato que ratifica la presencia de ese espacio en los recientes acuerdos provinciales: Alexis Guerrera presidente de la Cámara de Diputados (sigue) y lugares claves en el Consejo General de Cultura y Educación, del directorio del Banco Provincia y los nuevos cargos creados entre consejeros y síndicos; y del Tribunal Fiscal de Apelaciones.

La vicepresidencia primera, es una función que permanece en manos del oficialismo con César García, que hasta ayer venía ejerciendo la conducción del bloque. El radicalismo obtiene la vicepresidencia segunda y mantiene la secretaria del cuerpo. Es además el bloque más chico: tres integrantes ¿árbitro de futuras votaciones?

Palabras de Naudín

“Primero tienen que estar los intereses de 9 de Julio y de nuestros vecinos” dijo además del compromiso y la emoción que lo alcanzaba y pidió que “todos estemos a la altura de las circunstancias para lo que 9 de Julio se merece”.

Matices de una jornada histórica y calurosa

La sesión fue presidida, hasta la conformación de las nuevas autoridades, por Héctor Carta (LLA) por el ser el edil de mayor edad.

Hubo una sorpresiva e inoportuna caída de la bandera bonaerense muy cerca de la intendenta María José Gentile que como invitada especial seguía el desarrollo de la sesión.

Existió una estridente platea que aplaudía y abucheaba según quién expresara sus argumentos. Por ejemplo, cuando juró Malena Defunchio lo hizo “por el pueblo peronista y por la libertad de Cristina”. Nancy Grizutti juró “por todos los nuevejulienses”. Y Luis Moos tuvo un fallido cuando propuso a Sol Ormaechea para ‘intendenta’ (en realidad era para presidenta del Concejo Deliberante) y se sinceró “tal vez sea una expresión de deseos”.

Cuando nos íbamos de la sesión, que lució colmada y con invitados especiales, y cuando todavía quedaban arriba y en la vereda del Palacio Municipal los comentarios de lo ocurrido minutos antes, a 50 metros de ese recinto un hombre ajeno a todo juntaba cartones en un carrito, para, suponemos, arrimar unos pocos pesos a su bolsillo. En tanto las motos y sus conductores seguían circulando, sin casco, pero con ruido, ajenos también a lo sucedido. Matices de lo que aún queda por resolver.