Comunicado de las Asociaciones de defensa del consumidor

Ante el proyecto de derogación y sustitución por una nueva norma de la Ley de Defensa del Consumidor realizado por el programa Justicia 2020 y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, presentado en el Senado de la Nación con el número S-2576/19, las Asociaciones de Consumidores que suscribimos la presente DECLARAMOS QUE:

Creemos en la necesidad de la sanción de un Código de Defensa del Consumidor que reconozca la autonomía y transversalidad de la materia y que para su constitución se nutra de la integralidad de la doctrina nacional, de la experiencia de las distintas autoridades públicas que tienen incumbencia en la materia (autoridades de defensa del consumidor, Ministerio Público y Poder Judicial) y la de las asociaciones de defensa del consumidor que trabajan día a día para defender estos derechos.

El texto del proyecto presentado ha adolecido de la participación suficiente de las Asociaciones de Consumidores, las cuales no han sido formalmente convocadas para elevar propuestas ni invitadas a participar de la redacción del mismo.

Como consecuencia de lo anterior, no se ha tenido en cuenta la experiencia y práctica de las Asociaciones de Consumidores para la elaboración del proyecto, omitiéndose su visión y conocimientos jurídicos en la aplicación cotidiana en defensa de los consumidores y usuarios que realizan las mismas.

Se aprecia una evidente falta de tiempo de debate y recorrido territorial, que evitarían una aproximación a los problemas de los consumidores generalizada y no abarcativa de las diversidades de las relaciones de consumo que existen en el extendido territorio nacional, el que cuenta con situaciones de las más variadas que no se pueden obviar y no han sido contempladas en la norma proyectada.

Creemos que ante la reciente finalización de un proceso electoral que ha modificado la conformación política de las Cámaras del Congreso y del Ejecutivo Nacional, es necesario replantear el proyecto oficial para abarcar las nuevas miradas sobre el problema, no siendo el momento actual el adecuado para avanzar en proyectos de esta envergadura y con tan fuertes consecuencias. Mal puede arribar o pretender crear un ámbito adecuado para el debate de una norma que hace a la centralidad de la vida en sociedad en esta etapa de transición.

Sin avanzar en la implementación plena de reformas ya aprobadas hace tiempo (como la Justicia de Consumo y el Auditor en las Relaciones de consumo), no es pertinente iniciar un proceso de derogación que no permita evaluar la eficacia de aquellas soluciones ya aprobadas por el Congreso de la Nación.

El texto presentado ha sido objeto de serios cuestionamientos desde doctrina calificada lo que podría traer aparejado IMPORTANTES MODIFICACIONES que implicarían un retroceso en institutos centrales del Derecho del Consumidor, los cuales deseamos que sean revisados y corregidos

La aprobación de este proyecto, tal como está redactado, podría producir PÉRDIDAS DE DERECHOS para los consumidores y usuarios que incluso generarían cuestionamientos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Por lo expresado las Asociaciones de Consumidores SOLICITAMOS a los Senadores Nacionales que:

-Se habilite una mesa de trabajo amplia DE DEBATE Y ESCUCHA, para conocer con detalle las opiniones fundadas sobre el proyecto en tratamiento

-Se contemplen las observaciones que tenemos desde las Asociaciones de Consumidores para PROTEGER Y PRESERVAR los derechos ciudadanos vigentes en las normas actuales y, especialmente, los principios constitucionales en la materia

-No se permitan retrocesos en la materia que eliminen derecho ya consolidados, disminuyendo el grado de protección constitucional actualmente vigente

Las Asociaciones de Consumidores estamos convencidas de que ES POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN ABIERTA Y EL DEBATE DE IDEAS que se logrará una norma que cumpla con el RESPETO A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS y por ello manifestamos nuestra preocupación y solicitamos que se nos brinde el espacio para expresarnos.

Adhieren las siguientes asociaciones de defensa del consumidor de todo el país: