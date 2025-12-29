Comunicado de la Intendencia por el paro y servicios afectados

La Municipalidad de 9 de Julio informa a la comunidad que el gremio ATE ha decidido llevar adelante una medida de fuerza (paro) a partir del día de hoy hasta el viernes 2 de enero, tras rechazar cinco propuestas salariales realizadas por el Departamento Ejecutivo en el marco de la negociación paritaria.

El Municipio propuso, en la mañana de hoy, abonar los haberes de diciembre de los empleados municipales de forma desdoblada, estableciendo un 50% al día 31 de diciembre, y el saldo restante al día 2 de enero, que fue rechazado por el gremio. Cabe destacar que, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa la Municipalidad, los salarios de los empleados municipales han sido abonados siempre dentro de los plazos legales vigentes.

Asimismo, se informa que al día de la fecha fueron abonados en su totalidad los conceptos de aguinaldos, viáticos y horas extras correspondientes, cumpliendo con todas las obligaciones. Además, el Departamento Ejecutivo resolvió otorgar por Decreto un incremento salarial del 2%, oferta que formó parte de una de las propuestas rechazadas por el gremio.

Como consecuencia de la medida de fuerza anunciada, se comunica a los vecinos que no habrá prestación de servicios públicos municipales entre las fechas mencionadas. El Departamento Ejecutivo lamenta esta situación y reafirma su voluntad permanente de diálogo, responsabilidad y respeto por los trabajadores municipales, siempre priorizando el cumplimiento de la ley y el cuidado de los recursos públicos.