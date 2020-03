Comunicación FAETyL: La logística y distribución de insumos básicos está asegurada

Todo puede detenerse, pero no la logística y distribución. La crisis que se ha desatado debido a la aparición del primer brote de coronavirus COVID-19 en la Argentina nos ha obligado en unos pocos días a replantearnos todo. El imperativo es minimizar el contacto entre personas, y priorizar la salud de la población antes que la economía. Esto significa reducir el funcionamiento del país a su mínimo indispensable, mantener solo los servicios más básicos y evitar toda reunión que sea innecesaria.

Así, aunque hay algunas actividades que pueden detenerse por semanas o incluso meses, obviamente esto no se da en el caso de la salud, y tampoco en el de la logística. Las redes de distribución cumplen un rol fundamental en la lucha contra la pandemia, pues son las responsables de que los hospitales estén abastecidos de insumos, y al mismo tiempo las que garantizan que la vida siga su curso normal pese a la cuarentena: con la provisión alimentos básicos , bebidas, medicamentos, dinero, recolección de residuos, reposición de dinero en entidades bancarias ,recolección de residuos, etc.

En pocas palabras, la logística sigue siendo la columna vertebral del país, y su marcha no puede detenerse ni demorarse. Desde FAETYL (Federación Argentina de Entidades del Transporte y Logística) nos solidarizamos con aquellos que se han visto afectados por la enfermedad y sumamos nuestro deseo de que la crisis se supere lo antes posible. Nuestra recomendación a la población es que se quede en su casa y siga las recomendaciones de las autoridades. También reafirmar nuestra confianza en que las empresas de logística de nuestro país están a la altura y preparadas para una contingencia de este tipo. Con eso, y sumando el esfuerzo de cada uno, sabemos que todo saldrá bien. Y queremos hacer un reconocimiento especial a nuestros colaboradores por su incalculable aporte a la sociedad, en un momento de crisis como la que atraviesa nuestro país.

Hemos conformado un comité de crisis integrado por las cámaras pertenecientes a Faetyl (Federación Argentina de Entidades del Transporte y Logística) para atender los requerimientos internos de la problemática diaria de nuestro sector, y externo para reunirnos con las autoridades y ajustar las necesidades del sector al plan nacional.

La población debe estar segura que el transporte y la logística se ponen al servicio de la comunidad y toda la ciudadanía. Logremos juntos que esta pandemia sea controlada rápidamente.

Acerca de FAETYL :

FAETYL (Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística) nuclea y gestiona a nivel Nacional e Internacional, intereses de las Cámaras y Asociaciones Empresarias vinculadas a la industria de la Logística, con el objetivo de representar a la actividad en su conjunto.

Las Cámaras que la integran son: AECA (Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina), CADESA (Cámara de Empresas de Saneamiento Ambiental), CEDAB (Cámara Empresaria de Autotransporte de Bebidas), CEDOL (Cámara Empresaria de Operadores Logísticos) y CETCA (Cámara de Empresas de Transporte de Caudales).



FAETYL asume el compromiso de generar valor en todos los procesos relacionados a esta actividad, a través de la investigación, capacitación y mejores prácticas, destinada a incrementar la productividad, la calidad y el servicio al Cliente. En su conjunto, FAETYL representa a 74.800 trabajadores nucleados en las distintas Cámaras que la integran.