¿Cómo será la tarjeta alimentaria que lanzará el ministerio de Desarrollo Social?

En el marco del plan de la lucha contra el hambre, el ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo lanzará una tarjeta alimentaria para familias con hijos de hasta 6 años.

Según informaron desde la cartera, la tarjeta que no tendrá nombre y en apariencia será igual que una tarjeta de débito de modo de no hacer diferencia entre los quienes accedan a este beneficio. Sin embargo, no tendrá las mismas utilidades ya que únicamente podrá ser usada para comprar alimentos y bebidas, excepto las alcohólicas. No servirá para extraer dinero de un cajero, ni para hacer compras de otros productos que no sean alimenticios.

Los beneficiarios no deberán tramitarla en ningún organismo, sino que a partir de las bases de datos existentes se cruzará la información y la tarjeta les llegará a la casa del beneficiario o tendrán que ser retirada de alguna sucursal bancaria.

Todos los meses el Gobierno recargará las tarjetas y aunque el monto aún no fue oficializado, se prevé que habrá distintos valores fijos en función de la cantidad de hijos que tenga cada madre o padre.

Cabe destacar que esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni es excluyente con otros planes. (InfoGEI) Mg