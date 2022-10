Como llegar ágil a los 80

(Por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

La actividad física es tan importante como los chequeos médicos y la buena y sana alimentación. Hoy la longevidad se acompaña de la posibilidad de llegar a la edad adulta más saludablemente que décadas atrás.

Es cada vez más normal encontrarse con personas que se acercan o pasaron la octava década, en muy buena forma física. Hoy la longevidad se acompaña se acompaña de la posibilidad de llegar a la edad adulta mas saludable que hace años atrás.

LA ACTIVIDAD FISICA ES LA CLAVE para alcanzar una edad avanzada manteniéndose ágil, con buena movilidad e independencia. Para lograrlo, es fundamental haber entrenado capacidades como la fuerza y el equilibrio. En realidad el factor a entrenar es la estabilidad con fuerza.

A medida que la edad avanza se suman los controles médicos y la alimentación diaria se vuelve mas sana. Sin embargo no siempre se asocia actividad física con salud. El problema es que no pensamos en forma de prevención y en como queremos vivir en unos años. Sin contar que no tenemos cultura social del ejercicio para la salud. En general se lo asocia con lo estético.

Lo que no se entrena se pierde. Con el paso de los años.

Nunca es tarde para comenzar a ejercitarse, obviamente cuanto antes se empiece y más temprano se estimulen sus diferentes capacidades, mejor.

La rutina básica a tener en cuenta es el estimulo de trabajos de aeróbicos de mediana intensidad, fuerza que involucren grandes grupos musculares y equilibrio más estabilidad.

Lo ideal es recurrir a una actividad multicomponente que trabaje las diferentes capacidades de la persona, en una sola sesión. Con este objetivo el entrenamiento funcional resulta una opción eficaz.

El entrenamiento funcional se especializa en la Función, el movimiento lo básico, caminar, correr, saltar, agacharse, rotar, etc. La idea es la búsqueda de una adaptación de fortalecimiento de las grandes estructuras musculares para abordar el entrenamiento. Teniendo en cuenta las consideraciones personales de cada persona.

Una vez que el cuerpo se adapto y esta listo para entrenar, se usan diferentes elementos accesibles y se realizan ejercicios de coordinación y equilibrio. Pelotas, steps, medicen ball, mancuernas, sogas, palos, bandas elásticas, aros,.. para hacer trabajos de movilidad, coordinación, fuerza, potencia, resistencia, que involucren grandes grupos musculares.

Siempre en cada proceso de entrenamiento es fundamental tener en cuenta las condiciones de cada persona, e ir entrenando progresivamente de lo mas simple a lo mas complejo, sin buscar una especialidad, sino variedad de movimiento y funciones corporales.