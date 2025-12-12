12 Dic 2025
Locales

Colocación de piedra en barrios de la ciudad

Gracias al trabajo en conjunto entre vecinos y el municipio, fue posible la mejora de las calles con la colocación de piedra en los barrios Los Zorzales, Los Horneros y La Calandria. El proyecto colaborativo fue financiado por los vecinos y ejecutado por el municipio. Este tipo de tareas permiten mejorar la circulación, el escurrimiento del agua y la accesibilidad en todo el sector.

Desde el municipio destacaron el compromiso de la comunidad y la articulación conjunta que hizo posible esta obra, que se encuentra en su tramo final.

 

