Ciriaco Presidente

Y un día le tocó. Con más de dos décadas dedicándose al periodismo agropecuario, Ciriaco Torres fue nombrado presidente de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuario. Colega, amigo y muy buena persona, estuvo dialogando al respecto en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9), programa que también condujo durante dos temporadas. Desafíos y lo que significa presidir esta asociación fueron parte de la charla que tuvo con Marta Campelli.

Deportesadmin -

El Clan presente en Congreso de Nacional de Box

El fin de semana pasado, integrantes del Clan Ferrario participaron del primer Congreso Nacional de Boxeo en la Federación...

