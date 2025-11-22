Ciriaco Presidente

Y un día le tocó. Con más de dos décadas dedicándose al periodismo agropecuario, Ciriaco Torres fue nombrado presidente de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuario. Colega, amigo y muy buena persona, estuvo dialogando al respecto en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9), programa que también condujo durante dos temporadas. Desafíos y lo que significa presidir esta asociación fueron parte de la charla que tuvo con Marta Campelli.