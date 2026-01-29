Cierre de Escuelas de Verano y un par de perlitas

Por Redacción Extra Digital

Bajo un sol intenso que marcó el pulso de todo enero, la edición 2026 de las Escuelas de Verano en el distrito de 9 de Julio llegó a su fin este miércoles, con una jornada especial en la pileta del Football Club Libertad.

El programa, que combina recreación, aprendizaje y asistencia alimentaria, cerró sus puertas tras haber albergado a cientos de niños, niñas y adolescentes en diversas sedes locales, consolidándose como un espacio vital para la contención social durante el receso escolar. La jornada de cierre estuvo marcada por actividades acuáticas, juegos colectivos. En este contexto, las autoridades educativas destacaron el éxito de la convocatoria y la importancia de sostener estos espacios gratuitos que garantizan el derecho al juego y la integración en un entorno seguro.

Gabriela Tiani, Inspectora Jefa Distrital, figura central en la coordinación y supervisión del programa, expresó su satisfacción por los objetivos alcanzados durante este ciclo. Según Tiani, el balance es sumamente positivo, no solo por la cantidad de asistentes, sino por la calidad del vínculo que se generó entre los equipos docentes y las familias de la comunidad. La funcionaria subrayó que el trabajo realizado fue intenso pero gratificante, destacando que el objetivo principal fue que cada chico pudiera disfrutar de un verano diferente. Tiani enfatizó que “ver la alegría de los niños en las piletas y notar cómo se fortalecieron los lazos de compañerismo es el mejor indicador de que la propuesta cumplió su propósito fundamental”.

Para Gabriela Tiani, el éxito de esta temporada radicó en el compromiso de todos los actores involucrados, desde los profesores de educación física hasta el personal de comedor. En sus declaraciones, destacó que esta experiencia va mucho más allá de una simple colonia de vacaciones, ya que representa un puente educativo que mantiene a los jóvenes vinculados con la institución escolar incluso en los meses de descanso. También Valeria Maidana, Presidenta del Consejo Escolar local, estuvo presente y coincidió en resaltar el éxito de esta edición y que desde el Consjeo se pudo articular y cumplir con todo lo referido a desayunos y comidas.

Con el vaciamiento de las piletas y el guardado de los materiales deportivos, 9 de Julio comienza ahora la cuenta regresiva para el inicio del ciclo lectivo formal. Las autoridades locales ya anticipan que los resultados de este verano servirán como base para planificar nuevas políticas de inclusión juvenil para el resto del año.

Más allá del cierre oficial y las palabras de rigor de las autoridades educativas, dos cuestiones trascendieron en esta útlima semana que empañan un poco lo realizado. Una de ellas habria sido un pedido para que a este cierre concurriese un contingente de Dudignac, para lo cual se le habria solicitado a la parte de Educación del Municipio el aporte del micro para transportar a los chicos. La respuesta fue “no hay plata”, el leit motiv preferido y, evidentemente, la orden emanada porque, ante diversos temas de la complicada realidad local, es la respuesta protectora que los funcionarios a cargo esgrimen. No una idea alternativa, no una gestión, tan solo el rápido mantra mileista, algo llamativo viniendo de una gestión local que no pierde oportunidad de criticar las politicas del gobierno nacional. Sesenta litros de gas oil aproximadamente es lo que se interpuso entre los chicos de dudignac y el poder disfrutar de la jornada en el Club Libertad.

El otro tema que surgió es que la pileta de Pibelandia, una de las sedes del programa veraniego, tiene notables fallas estructurales (pierde agua, filtraciones) teniendo en cuenta que hubo un trabajo de profesionales que, en teoria, la puso a punto para que estuviese en condiciones para la temporada. Lo cierto que esta semana, arquitecto y funcionario encargados de esa obra fueron a verificar y certificaron, a regañadientes, las fallas. Queda la pregunta: Quién certificó/firmó el final de obra, que estaba en condiciones y habilitó su uso? Quién controla que una obra este realizada como corresponde?