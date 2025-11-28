Cierre Anual de la Universidad Popular

Más de un centenar de alumnos de la Universidad Popular (UP) clausuraron formalmente el ciclo lectivo anual con una emotiva ceremonia que incluyó la entrega de diplomas y una muestra abierta de trabajos. El encuentro, celebrado en la tarde de ayer, sirvió como reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los estudiantes.

Los diplomas se entregaron a los participantes de una amplia gama de cursos, entre ellos: Autocad, Fotografía, Lencería, Costura, Aprendiendo a Emprender, Computación, Herramientas Contables, Inversión en la Bolsa, Escuela de Albañilería, Mariposario y Pintura. Los alumnos expresaron su gratitud por la oportunidad de formación que brinda la UP, destacando el espacio como un lugar que promueve la integración social y ofrece la posibilidad de generar una salida laboral sin límites de edad.

Como parte del cierre, se presentó un mural realizado por el taller de Pintura, que será emplazado en la Terminal, generando entusiasmo entre la comunidad educativa. Posteriormente, la muestra anual abrió sus puertas para que familiares y visitantes pudieran apreciar la evolución, la creatividad y el esfuerzo reflejado en los trabajos de cada grupo.

La Intendente Gentile se dirigió a los presentes manifestando su orgullo por el crecimiento de la Universidad Popular. Subrayó la labor del equipo docente y celebró las historias de superación personal y profesional surgidas a lo largo del año. La Jefa Comunal enfatizó que la UP no solo acompaña, sino que impulsa activamente a los alumnos a emprender y a transformar sus habilidades en oportunidades reales de desarrollo. El evento concluyó con un encuentro comunitario, compartido a la canasta, que selló una tarde de celebración entre estudiantes, familias y capacitadores.