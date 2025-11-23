Chau cheque físico, hola e-cheq?

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA) analiza avanzar hacia un sistema que elimine por completo los cheques físicos y deje como única alternativa los e-cheqs o cheques electrónicos, un cambio que apunta a modernizar la operatoria del sistema financiero y que puede generar un impacto tributario profundo, aunque todavía está bajo análisis el impacto.

Consultada en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la Contadora Pública Nacional, Gabriela Sarobe, dijo que “El cheque electrónico entró en vigencia en la argentina el 1 de julio de 2019” y agregó “y luego lo empezaron a usar más que nada las fintech, las empresas de mucho uso de tecnología y muy de a poco algunas grandes empresas. Luego con la pandemia fue el auge al no poder encontrarse proveedores y clientes Por su lado el cheque físico fue perdiendo vigencia prácticamente, si bien un poco circulaba, pero fue dejándose, fue un shock y fue durante ese año, 2020, a partir de marzo, que empezó a usarse mucho más y hasta diciembre fue cuando creció el enormemente cercano al como 1000% el uso del cheque electrónico.

Cuando se le preguntó cual otro motivo atribuía, además de las consecuencias de la pandemia y la imposibilidad de contactos por la misma, Sarobe expresó: “El otro motivo es la simplificación de no tener que andar con algo físico y como muchas cosas, ya las usamos electrónicas. Este instrumento es conocido y usado en todo el mundo, no es que somos innovadores”.

También Gabriela explicó otras ventajas del cheque electrónico y le quitó algún tipo de dificultad a su uso que se generalizará más rápido de lo imaginado. De todos modos, solo queda una pequeña parte de la economía que todavía opera con cheques físicos.

También se refirió a la reciente medida de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que habilitó a los adolescentes mayores de 13 años para operar en el Mercado de Valores.