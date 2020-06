Chascomús: Los cisnes de cuello negro volvieron a la laguna

En todo el mundo se sucedieron noticias de especies que retornaban a sus hábitats naturales durante el aislamiento de las personas por la pandemia de COVID-19. Ahora esta situación comenzó a darse en nuestro país, con lobos marinos que avanzan las calles más allá de los puertos o especies en peligro de extinción que se hacen presente en los Parques Nacionales. Ahora, una particular visita sorprendió a los vecinos de Chascomús.

Ya que en la laguna que se encuentra en su ciudad pudo verse un grupo de cisnes de cuello negro que volvieron a ese espejo de agua aprovechando la ausencia humana y en consecuencia la actividad náutica.

La página de Facebook “Vida Silvestre Autóctona Chascomús”, retrató a estas aves y lo compartió con todos los vecinos que no habían tenido oportunidad de ver las especies. La publicación tuvo rápidamente muchas interacciones sobre todo de habitantes del distrito que recordaban la presencia de esta especie cuando la laguna no era tan explotada turísticamente como sucede en la actualidad.

“Me pregunto, ¿qué podemos hacer para que estas y más aves vuelvan a vivir felices en esta región, y que no se vayan volando en cuanto salgamos todos del aislamiento?, ¿qué podemos hacer? Por ahora se me ocurre que cuando nos acerquemos a observarlas lo hagamos en silencio, lentamente para no asustarlas, para que confíen en que con nuestra presencia no corren ningún riesgo”, reflexionaron sobre esta aparición desde la página que se encarga de la difusión de la flora y fauna autóctona de la región.

Según pudo saber InfoGEI, estas aves son propias de América del Sur y pueden ser rápidamente reconocidas por su cabeza y cuello negro y su cuerpo blanco. Su distribución geográfica es desde el sur de Brasil hasta Tierra del Fuego y habitan lagunas y lagos de agua dulce o salobre.

Cabe destacar que además de los cisnes, por estos días también en la laguna de Chascomus se hicieron presentes garzas blancas, gallaretas y espátulas rosadas. (InfoGEI) Mg