“Chapu” Astoviza, cierre de año que va como piña

Serán cuatro días intensos para el músico y profesor. De jueves a domingo tendrá una agenda desdoblada entre el recital en Food a tres presentaciones del cierre de año de sus alumnos de batería en la Biblioteca José Ingenieros. Fernando Astoviza, el “Chapu”, estuvo dialogando en “Un Plan Perfecto” sobre la presentación de este jueves de “Va como piña”, una suerte de dream team de notables músicos (Juan Cruz Casas, Gonzalo Nuevo, el “Colo” Rosetto + Astoviza) que reversionan canciones en distintos estilos. También anticipó la muestra de fin de ciclo de su escuela de bateria con varias presentaciones en la Biblioteca y un balance de lo que fue para su escuela este 2025.