CEyS: Carta Lista Celeste por Juicios laborales

El Movimiento Acción Cooperativa (Lista Celeste) emitió una nota en relación a los juicios laborales que viene afrontando la CEyS desde los comienzos mismos de la actual gestión. La nota, titulada “Un juicio más y van…”, dice los siguiente:

Un juicio laboral más y van varios que los usuarios asociados debemos afrontar, desde el año 2018 en que nuestra Cooperativa es conducida por la Lista Verde “Transparencia”, ahora es el turno del Gerente Lostia que fuera suspendido irregularmente por el Presidente.

A esta altura la Ceys acumula más de una decena de juicios por sumas millonarias, de los cuales 8 son de empleados a los que no se les ha cumplido con sus derechos laborales, lo extraño es que en la mayoría de los casos los terminan “negociando” ante de la finalización del juicio! Nos permitimos el derecho de pensar y preguntarnos: “Que hay detrás de estos juicios y acuerdos”.

A raíz de la pregunta anterior es importante destacar que la Ceys lleva abonado con nuestros dineros más de cien millones de pesos ($100.000.000,-) a valor nominal, en concepto de tasa de justicia, peritos y honorarios de abogados participantes solo de algunos de los juicios, porque otros aún no han sido regulados o se hallan en trámite.

Además del juicio del ex Gerente Raineri, que según lo expresado por el Presidente Losinno no iba a costar nada y que terminó arreglándose por una importante suma, la Cooperativa lleva gastado más de quinientos millones de pesos ($500.000.000.-) en estos acuerdos.

Es por lo menos, “llamativo” que teniendo un Presidente auto titulado Abogado Especializado en Derecho Laboral, se le escape tan fácilmente la tortuga!

Como dato ilustrativo, nos permitimos mencionar que en trece (13) años de conducción de nuestra Lista, nunca debimos afrontar juicios por incumplimientos de derechos laborales.